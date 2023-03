Expulsan a dos cubanos de la playa Guardalavaca en Holguín

Dos cubanos que disfrutaban tranquilamente de la playa Guardalavaca, en Holguín, fueron expulsados por la policía.

El bochornoso hecho fue captado por una joven que se identifica en las redes sociales como La Chica de Saturno, que compartió en su cuenta de Twitter la foto en la que se ve a tres oficiales hablando con dos hombres mayores, vestidos con bañador y gorra, a la orilla del mar.

"Resulta que ahora no puedes simplemente estar acostado en la arena durmiendo porque hay extranjeros en la playa y no pueden ver las costillas que marcan el hambre que pasas. Desde que llegamos aquí ellos estaban sin molestar a nadie, pero en fin ya los sacaron", describió La Chica de Saturno.

Una internauta comentó que seguramente el suceso ocurrió en la parte del "VIP" de la playa, donde suelen ir los visitantes extranjeros que se alojan en el polo turístico holguinero.

Pero La Chica... lo negó, y afirmó que fue en la playa "normal", sin nada que ver con la otra zona.

"Ay, Cuba, cada día eres más de los que pagan por verte, de los que cobran ese dinero y mucho menos de los que nacieron en tus tierras", lamentó.

Con frecuencia aparecen en redes sociales publicaciones de este tipo, que denuncian la discriminación que sufren los cubanos en su propio país, donde se mantienen políticas degradantes que humillan a los ciudadanos nacionales frente a los extranjeros.

En febrero pasado, un joven cubano relató la discriminación que sufrió en el hotel Pernik, de Holguín, cuando quiso entrar para sentarse en una mesa que estuviera cerca de un tomacorriente a trabajar con su laptop.

Kmilo Noa describió que al pedir un lugar tranquilo para trabajar y consumir, lo interrogaron con preguntas como "¿Quién es usted?" "¿Qué quiere decir con trabajar?" y "¿En qué va a trabajar?", tras lo cual tuvo que quedarse en el lobby esperando a que lo autorizaran.

"Me han preguntado qué para qué venía, que si en mi casa no había electricidad, que no podía consumir porque estaban cerrados por capacidad. Cuando en realidad el hotel estaba vacío. Yo quería pagar el pasadía como un cliente normal, abrir mi computadora y tomarme unas cervezas y quizá almorzar. Pero no, parece que soy peligroso para el hotel o algo por el estilo", cuestionó.

En noviembre, el fotógrafo y youtuber cubano Yander Serra denunció que le prohibieron la entrada al Hotel Capri y le indicaron que si quería consumir, tendría que hacerlo después de los clientes extranjeros.

"Esta es la Cuba para los cubanos, el Hotel Capri de La Habana, donde el horario dice que abre a las 7:00 am, pero los encargados te niegan la entrada, aún cuando vas a pagar tanto como los extranjeros", dijo Serra en Facebook.

Dos meses antes, un hombre que caminaba por una calle del Vedado, en La Habana, fue expulsado de la acera donde se encuentra el hotel Grand Aston, perteneciente al consorcio militar GAESA.

Randol Doval relató que andaba con sus hijos por la calle 1ra, frente al Malecón, y el guardia de seguridad del hotel casi les cayó atrás para botarlos, y ellos solo estaban parados allí.

"El custodio sabe que con la porquería de salario que nos pagan en Cuba no me da ni para mirar el hotel, pero coño, la acera, aunque no se parezca a ninguna de La Habana, no es del hotel, es de Cuba", subrayó.