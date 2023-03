Asaltan con un bate a pareja para robarle en Holguín

Una pareja fue asaltada con un bate para robarle sus pertenencias la noche de este sábado en Holguín, según trascendió en redes sociales.

La pareja, residente en el municipio San Germán, en Holguín fue asaltada mientras se trasladaban a su casa en su moto, cuando un asaltante intentó quitarle sus pertenencias amenazándolos con un bate, según contó en Facebook el internauta identificado como Orión Cheo.

Captura de Facebook / Orion Cheo

"Fueron asaltados esta pareja Yuliana Pedrido y su esposo Chuchy cuando se dirigían a su casa, agredidos con un bate para quitarle una moto y prendas, cosa que no pudieron lograr los asaltantes. Dónde está la policía de mi pueblo", denunció el hombre.

Según trascendió en los comentarios de los usuarios que reaccionaron a la publicación, el esposo, Chuchy, está en el hospital a causa de los golpes que le propinó el agresor.

A juzgar por la información trascendida en la denuncia, el hecho ocurrió antes de la media noche. No se ha aportado detalles sobre la condición de la mujer, pero al parecer no salió lesionada del atraco.

"La policía [está] detrás de un buró, del opositor, del que llega a la unidad y para eso le preguntan tiene sospechas de alguien de cualquier cosa menos de hacer su trabajo. Pero no es la policía, es el país que no aguanta más, claro, no es robar el camino correcto. Eso no tiene justificación y menos agredir por algo material", apuntó alguien en los comentarios.

Otros foristas señalaron que la inseguridad en toda Cuba se hallaba en ascenso constante y los agentes que deben velar por la seguridad de los ciudadanos no realizan su trabajo.

"De toda una vida ese municipio se ha caracterizado por el bandolerismo, parece que hoy se agudiza la situación, pero no dejan de tener razón los que opinan la policía está puesta para otra cosa", indicó otra persona.

También se encuentra hospitalizado un joven de 16 años residente en Holguín que fue asaltado a machetazos para robarle un teléfono, según reportes en redes sociales.

Lester Domínguez Ortiz tuvo que ser ingresado en terapia intensiva debido a las heridas que sufrió.

Una cubana de La Habana también fue víctima de un atraco donde le robaron dos cadenas a punta de cuchillo mientras estaba junto a su hija de tres años en el parque Acapulco, sito en Avenida 26 en Nuevo Vedado, en el habanero municipio Plaza de la Revolución.

Grettel Benítez Alfaro precisó en una publicación en Facebook que las dos prendas se las arrancaron del cuello sobre las 9:15 am del 10 de marzo.