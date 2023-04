Ovi recuerda que a él lo metieron preso en Cuba cuando intentó repartir dinero

El cantante cubano Ovi recordó recientemente cómo la policía cubana lo detuvo hace algunos años por repartir dinero entre personas necesitadas en la isla.

La declaraciones del reguetonero en una directa, que compartió en Instagram el influencer Michelito Dando Chucho, fueron a raíz de la visita a Cuba del rapero estadounidense-mexicano Tekashi 6ix9ine.

El reguetonero dejó claro que no todos pueden llegar a Cuba para filmar un videoclip y repartir cientos de dólares entre los pobladores, como lo hizo Tekashi en Pinar del Río.

Ovi relató que él no corrió con la misma suerte: “Busca pa´ que tú veas si no me metieron preso y no me dijeron, `no estés regalando dinero al pueblo en la calle que esto no es Estados Unidos, regala el dinero adentro de tu casa que tú sabes que esto es Cuba. No te estés haciendo el chulampín´”.

En los comentarios al post varios internautas dejaron sus comentarios y uno de ellos aseguró que “lo que pasa es que 69 es americano e internacional y Ovi es un i220A. Qué tú crees que el G2 no sabe quién es quién. Ni locos se meten con 69, la candela que se les forma es de otro nivel. Dejen esa locura”.

En 2020 Ovi y el artista mexicano Natanael Cano fueron detenidos por la policía durante ocho horas cuando repartían alimentos y dinero en un barrio de la provincia Ciego de Ávila.

En ese momento las autoridades policiales le cuestionaron al cantante si estaban dando dinero para manifestaciones o hacer contrarrevolución, cuando Ovi lo único que hizo fue ayudar a la gente del lugar donde creció.

Durante la primera visita de Tekashi se corrió rumor de que había lanzado dólares desde un hotel en La Habana, y Ovi fue uno de los que reaccionó diciendo que quería regresar a Cuba para ayudar de verdad a su gente.

Al igual que Ovi muchas personas vieron mal que Tekashi apareciera posteriormente en su video musical regalando dinero a las personas en Viñales y llevando sobre los hombros la bandera cubana; sin embargo, otros celebraron el gesto del artista e incluso desearon que otros famosos hicieran lo mismo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.