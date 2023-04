Cubano discapacitado a punto de iniciar una de las carreras de ciclismo más exigentes del mundo

Lester Fernández, un cubano residente en España que tienen un 81 por ciento de discapacidad física y que apenas puede caminar de forma continua unos 30 metros con muletas, se ha propuesto completar la Škoda Titan Desert Marruecos 2023, una de las carreras de ciclismo más exigentes del mundo, prevista para desarrollarse del 30 de abril al 5 de mayo.

El cubano, de 43 años y residentes en la localidad de Rubí, en la provincia de Barcelona, en Cataluña, afrontará con voluntad y mucha ilusión los 620 kilómetros y 7,700 metros de desnivel acumulado en seis etapas de la edición de este año, la número 17 de la competición.

"Tengo el 81% de discapacidad en mi cuerpo y no puedo caminar. En 2009 y en 2011 sufrí varios ictus. En 2014, soporté la necrosis de mi pierna izquierda debido a una infección tras una operación de tibia y peroné, a causa de una alergia a los metales; y en 2020 fui atropellado por un coche, lo que perjudicó enormemente mi movilidad", explicó Lester Fernández en declaraciones a la prensa española, en las que dejó clara evidencia de su fuerza de voluntad ante la adversidad.

Dado que apenas puede caminar 30 metros con esfuerzo y ayuda de dos muletas, Fernández encuentra libertad y felicidad sobre las dos ruedas de una bicicleta construida a medida para la Titan.

"El ciclismo es mi pasión. Amo este deporte desde pequeño. He participado en muchas carreras, pero mi mayor reto es acabar la Skoda Titan Desert Morocco, una de las carreras más duras del mundo", reconoció.

Fernández tiene un proyecto solidario, Happy Wheels, con el que a través de salidas cicloturísticas pretende ayudar a personas que se encuentran en una situación similar a la suya, para que puedan sobrellevar mejor su discapacidad a través del deporte.

Con el reto de ser finisher, Lester presentó su proyecto a las Becas Titan Life, patrocinadas por KH-7 y destinadas a deportistas anónimos que alguna vez han soñado con completar ese reto con un objetivo que rebasa lo deportivo.

"Mi candidatura pasó a la final y me eligieron como uno de los tres ganadores, con lo que en tres semanas estaré en el desierto. Mi objetivo es acabarla, ser 'finisher'. Mi principal miedo está en la parte de poder caminar. Yo lo llevo con mucha dificultad y es el mayor reto con el que me voy a encontrar en la vida", concluyó.

La preparación de Lester Fernández para la carrera está siendo muy intensa, ya que tendrá que pedalear por montañas, desiertos y pistas rápidas, además de aprender de navegación.

"Quiero demostrar que las personas con discapacidad podemos tener sueños y superar retos. Que el no, no existe. Que tenemos que tirar para adelante. Me gustaría dar algo de luz a las personas que lo tienen más complicado", concluyó el cubano.