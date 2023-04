Exintegrante de Menudo afirma que lo violó empresario cubano asesinado por sus hijos

El cantante puertorriqueño Roy Roselló, exintengrante de la agrupación Menudo, afirmó que fue violado por José Menéndez, un ejecutivo cubano que fue asesinado por sus hijos Lyle y Erik Menéndez hace tres décadas.

Roy Rosselló, quien fuera miembro de la boyband de Ricky Martin que conquistó al mundo durante la década de los 80, ha acusado José Menéndez de atacarlo sexualmente cuando era adolescente, según ha trascendido en varios medios de prensa.

La nueva evidencia, que podría darle una oportunidad de libertad a los hermanos Menéndez, que cumplen cadena perpetua por asesinar a sus padres, ha sido revelada en la docuserie de Peacock llamada Menendez + Menudo: Boys Betrayed que "revisa el infame caso y revela nuevas acusaciones de agresión sexual contra el padre de los hermanos", dijo Telemundo.

Roy Rosselló contó en un clip transmitido en el programa Today que fue abusado sexualmente cuando era adolescente, mientras José Menéndez fungía como director de RCA Records.

Además, alegó que también fue violado por el fundador y manager de la banda, Edgardo Díaz, quien lo habría llevado a la casa de los Menéndez, donde el ejecutivo cubano lo drogó y violó cuando tenía 14 años.

Las acusaciones del puertorriqueño fueron enviadas por teléfono a los hermanos Menéndez, recluidos en el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego, California.

Al enterarse de la denuncia de Roy Roselló contra su padre, Erik Menéndez lamentó que existiera otra víctima.

Hace más de treinta años, los hermanos acusaron a su progenitor de haber abusado sexualmente de ellos durante años, mientras su madre ignoraba el delito, algo que los llevó a cometer los crímenes por los que fueron condenados.

En agosto de 1989, el matrimonio padre de los hermanos recibió más de seis disparos en su casa en Beverly Hills.

En ese momento, el testimonio de abuso sexual se consideró inadmisible en el juicio y los Menéndez fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua.

Varios escándalos están asociados a la popular agrupación musical formada por Edgardo Díaz en 1977 en Miami, Florida.

En una docuserie de cuatro episodios estrenada el pasado año, Menudo: Forever Young, Angelo García, quien formó parte de Menudo entre 1988 y 1990, compartió que cuando apenas tenía 11 años fue violado luego de una de sus presentaciones, en la habitación de un hotel.

En su testimonio narró que durante los años que perteneció a la banda fue abusado sexualmente en múltiples ocasiones

"Todo lo que recuerdo es que me desmayé. Cuando desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que me habían penetrado. Tenía como estas marcas de quemaduras en mi cara por la alfombra… Estaba muy confundido y no entendía nada", reveló García.