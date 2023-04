Técnicos cubanos: Apagones causan pérdidas millonarias

Los apagones causan daños millonarios a la economía cubana, dijeron especialistas y técnicos del ramo; descontentos con el presidente Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero y el titular de Energía y Minas Vicente de la O.

En la formación que recibimos los técnicos de la empresa eléctrica, aprendimos que -cuando la industria se paraliza y no puede vender su producción- ocasiona pérdidas económicas a Cuba por siete veces más que las nuestras, dijeron a CiberCuba.

Las declaraciones del presidente y del ministro "no fueron correcta porque quienes llevamos años aquí, sabemos que hemos vuelto a una crisis parecida a la de los 90, cuando los barcos no entraban a puerto, hasta que no se pagaban los envíos de combustibles", recordaron.

"Díaz-Canel es ingeniero eléctrico, conoce la actividad; como la conocen el ministro y Alfredito (Valdés, director de la UNE); por tanto, no entendimos sus palabras", subrayaron.

Recientemente, el presidente y el titular de Energía atribuyeron los apagones al embargo estadounidense y a dificultades de los proveedores de combustible; y ambos fueron desmentidos por economistas cubanos.

Por ejemplo, usted debe calcular la afectación que ocasiona a la cadena de suministros, al disminuir el transporte de carga; a la que debe sumarle la semiparalización del traslado de pasajeros; ambas por falta de combustible y energía.

Los grupos electrógenos, llamados carga distribuida, "continúan arrastrando un déficit de más de 900 MW, porque los motores son chatarra; mientras que los nuevos comprados a Rusia son grandes consumidores de diésel, un combustible muy caro, en las actuales circunstancias", describieron.

Pero siguen sin "reparar a fondo las termoeléctricas, pese a que consumen fuel oil y hasta crudo cubano; mucho más baratos, pero ahí está Felton con constantes averías, siguiendo la estela de la Guiteras y otras plantas eléctricas", apuntaron.

El gobierno cubano se niega a reconocer que la apuesta del fallecido presidente Fidel Castro por los grupos electrógenos fue "errónea, temporal y cara"; y ahora, "están repitiendo el mismo error, con los motores rusos y las patanas turcas", sostuvieron.

Cuando una termoeléctrica sale del SEN provoca desbalance de cargas que desestabilizan la red de generación y los apagones se suceden, explicaron.

El primer ministro habló que las Minipymes deben apostar a producciones propias y no a las importaciones; ¿"pero cómo van a hacerlo sin luz"?, concluyeron.

Tras las elecciones generales del 26 de marzo, los cubanos han sufrido una intensificación de los apagones; con particular incidencia en provincias del interior de la isla.