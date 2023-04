Cubano víctima de represión cuenta experiencia con oficial suicida del MININT

Yuniel Cepena Gijón y la capitana Dania Fernández Foto © Facebook / Yuniel Cepena Gijón y Manniuris Rodríguez Durán

El radialista cubano Yuniel Cepena Gijón contó, desde Estados Unidos, cómo sufrió represión a manos de la capitana Dania Fernández, oficial de la Seguridad del Estado en Holguín que se suicidó esta semana.

"Un día me llamó a Radio Holguín y se presentó como la oficial de la contrainteligencia que me atendía. Me citó para el parque está frente a las oficinas de la Seguridad del Estado y se interesó en las cosas que publico en mi muro de Facebook", contó Cepena Gijón a CiberCuba.

Fernández quiso saber si él estaba relacionado con personas que viven fuera del país, su posición política y lo intentó presionar para que abandonara sus publicaciones en redes sociales.

"Por esos comentarios, más la presión que ella ejercía, hicieron que en más de una ocasión la directora provincial de la radio me advirtiera que si seguía por ese camino, no podría trabajar más allí", recordó el cubano.

En otro momento, contó Cepena Gijón, la joven oficial de la Seguridad del Estado lo amenazó con llevarlo a las oficinas de la Seguridad del Estado de Holguín, si continuaba con su postura crítica hacia el gobierno.

"Ella atendía redes sociables o algo así y desde ahí movía los hilos, porque recuerdo que una vez la muchacha que atendía las ese tema en la radio provincial me dijo que tuviera cuidado con lo que escribía porque a ella la habían regañado por mi culpa"m destacó.

Cepena Gijón está convencido de que la capitana del Ministerio del Interior presionaba a las personas que lo rodeaban en su espacio laboral y en la vida social.

Recuerda el radialista que cada vez que participaba en un evento cultural ella se aparecía y cuando regresaba de eventos en otras provincias, la capitana Fernández se interesaba en saber cómo le había ido.

"Ellos presionan, para ver cuánto tú aguantas y tratan de hacerte cambiar de opinión y te amenazan todo el tiempo", lamentó.

Por último, recordó que tras participar en la protesta pacífica del 27N, frente al Ministerio de Cultura, los oficiales de la Seguridad se dedicaron a llamar a su madre en horario de madrugada, para decirle que Cepena Gijón era un contrarrevolucionario.

"Eso es parte de la presión que ejercen y lo hacen con la familia, porque saben que eso nos va a afectar. No me hace feliz la muerte de nadie, pero una represora menos, me da paz", finalizó.

Esta semana CiberCuba reveló que la capitana Dania Fernández se suicidó desde el edificio donde trabajaba, tras sufrir una crisis depresiva.

"Ella estaba frustrada con los problemas actuales en Cuba y no poder emigrar, teniendo un descontrol psíquico nervioso", explicó una fuente cercana a la suicida.

Fuentes de la Seguridad del Estado dijeron a este medio que su red de agentes secretos ha sido afectada por el éxodo de cubanos.

La falta de confianza, la desmotivación y la falta de calidad en la información obtenida han llevado a un aumento en el fraude y la disminución en la calidad de las informaciones obtenidas. Todo esto ha llevado a bajos porcentajes de descubrimiento de actividades enemigas y delictivas, lo que se reconoce como una tendencia negativa difícil de controlar.

Asimismo, trabajadores y oficiales del MININT está experimentando descontento debido a bajos salarios, falta de personal, condiciones laborales deficientes y la abrumadora cantidad de ciudadanos cubanos solicitando pasaportes y otras gestiones. Las solicitudes de pasaportes han aumentado en un 900% en los últimos tres años, y las oficinas territoriales no tienen las condiciones adecuadas para atender adecuadamente a la población.