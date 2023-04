Fallece en Miami el legendario fotógrafo y cineasta cubano Mario García Joya

Cuba han perdido este sabado un maestro fecundo que registró en imágenes la idiosincrasia del país, su cultura y su gente. Ha muerto el fotógrafo y cineasta Mario García Joya, Mayito, artista excepcional, alquimista de la magia visual de su tiempo.

El hombre que captó las más memorables escenas de la vida y el arte cubanos de su tiempo, falleció este sábado en su hogar del suroeste de Miami a los 84 años, víctima de una enfermedad neurológica degenerativa.

Al lente y la visión de Mayito le debemos no solo una galería imprescindible de rostros y momentos del acontecer cubano, desde Benny Moré a Bola de Nieve, desde Amelia Peláez a Virgilio Piñera, sino también la imaginería de unos 90 filmes, entre ellos clásicos de la cinematografía cubana y latinoamericana como La última cena (1976), Los sobrevivientes (1978) y Fresa y chocolate (1993), dirigidos por Tomás Gutiérrez Alea.

Con su muerte, se va el latido de una época, la visualidad que comportó una Cuba épica y convulsa, pero no menos vibrante.

Nacido en La Habana el 28 de julio de 1938, García Joya realizó estudios de pintura en la Academia de Bellas Artes de San Alejandro, entre 1955 y 1958, y se incorporó luego como fotógrafo de documentales al naciente Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), a comienzos de los años 60.

En 1967, el ICAIC lo nombró director de fotografía y desde los rodajes de Una pelea cubana contra los demonios (1971) se abriría para él una etapa de fructífera colaboración con Gutiérrez Alea, con quien compartió también una entrañable amistad.

Su labor fotográfica en torno a la realidad cubana no se detuvo en esos años, cuando figuró en el equipo estrella de la revista Cuba. Sus obras formaron parte de la muestra del Pabellón de Cuba en la histórica Expo 1967 de Montreal, Canadá.

Su creación fotográfica recorrió el mundo y recibió múltiples premios internacionales. En 1978 organizó la exposición Recontres Internationales de Photographie, en Arles, Francia.

En 1986 estuvo entre los fundadores de la Fototeca de Cuba, institución dedicada a promover y conservar la producción fotográfica cubana e internacional. Fue designado como Profesor Titular Adjunto del Instituto Superior de Arte (ISA), en 1988.

Desde mediados de los años 90, se radicó en la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos, donde fundó el Instituto Cubano Americano de la Cultura, entidad que realizó festivales artísticos y premió a figuras emblemáticas como Guillermo Cabrera Infante, Celia Cruz, Olga Guillot y Paquito D'Rivera, entre otros.

En Estados Unidos desarrolló una extensa labor como director de fotografía en filmes como Modern Rhapsody (1996), Paradise Lost (1997), Coraje (1998), The Emerald Cut (1999), Las Lágrimas del Alma (2000), The Princess and the Barrio Boy (2000), Cuba Linda (2001) y Ahora Sí (2003).

También en Los Angeles y luego en Miami, estuvo muy ligado al ámbito teatral, colaborando en la fotografía y la puesta en escena de numerosas obras junto a su esposa, la actriz Yvonne López Arenal, directora del proyecto Akuara Teatro.

López Arenal se dedicó enteramente a cuidarlo, luego de que se conociera del padecimiento irreversible de una enfermedad neurológica.

“Mario García Joya nos deja la tristeza de su ausencia y la alegría del recuerdo de lo que fue el arte de su vida”, dijo el teatrista cubano Alberto Sarraín en Miami. “Nadie lo va a sentir tanto como su esposa, su musa, su enfermera, la actriz Yvonne López Arenal”.

Los funerales de García Joya se realizarán en Miami en una fecha aún por confirmar.