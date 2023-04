Madre cubana denuncia muerte de su bebé tras "parto traumático"

Una madre cubana residente en Bayamo, provincia Granma, denunció en redes sociales la muerte de su bebé en un hospital de Holguín, apenas dos días después de un parto traumático.

Una joven identificada en Facebook como “Elianis Mendez” explicó que su hijo -un varón- nació sobre las tres de la madrugada del jueves 13 de abril, en un centro hospitalario que la afligida madre no precisó en la extensa publicación de Facebook donde explicó la triste cadena de sucesos que acabó con la muerte de su hijo por un paro respiratorio.

Elianis cuenta que al día siguiente, después de la visita de los médicos, el niño tomó pecho y se quedó dormido. Sin embargo, al ver que no se despertaba tras llevar más de cuatro horas y media dormido, la madre llamó a la enfermera, quien rápidamente bajó al menor al área de prematuros porque el bebé estaba “temblando y amarillento”.

“Allí le hicieron todo tipo de análisis y placas y todos los resultados dieron bien, pero el niño seguía empeorando y entonces le hicieron un ultrasonido y descubren que el niño estaba sangrando del bazo del estómago y detrás del bazo tenía un hematoma y me llamaron rápidamente que bajara a Prematuros”, relató la joven.

Interrogada por una doctora sobre detalles del parto, Elianis explicó que el personal que atendió el parto se le había apoyado con fuerza en el estómago porque estaba dilatada completa, pero no tenía pujos.

La madre indica que ese procedimiento provocó que a su niño “le reventaran el bazo, ya que fue un parto traumático”.

Tras agravarse la condición del menor, el personal sanitario a cargo del caso tomó la decisión de trasladarlo al Hospital del municipio cabecera de Holguín. Cuenta que la ambulancia lno tenía dónde poner los equipos y que se iban cayendo durante todo el trayecto de un hospital a otro por las pésimas condiciones en que están las carreteras.

“A las 12 llegamos a Holguín y rápidamente me atendieron al niño. Como tenía muy pocas horas de parida no me permitían estar allí y al otro día me tuve que ir para Bayamo y estar localizable por teléfono”, añade.

Explica que el niño se fue poniendo crítico y que el 15 de abril por la mañana le dijeron a su esposo que la sangre del niño y la de ella no eran compatibles porque el menor era A+ y ella O+.

En el parte médico siguiente ya el menor tenía “pronóstico reservado”, y apenas dos horas después los padres fueron llamados para que fueran con urgencia al hospital porque que el niño tenía convulsiones.

“Alquilamos una máquina, llegamos a las 8 pm y entramos a Prematuros. Los médicos nos estaban esperando allí, nos dieron una charla y nos dijeron que teníamos que esperar al médico cirujano para ver si nos operaban al niño”, explica. Sin embargo, el cirujano les dijo que el niño estaba muy delicado y que no se podía operar de manera inmediata, que había que esperar.

"Nosotros le dijimos que le firmábamos todos los papeles necesarios para que me lo operaran ya que el niño estaba reaccionando a la transfusión que le estaban poniendo sangre AB, porque tenía 1%de vida y si no lo operaban no tenía posibilidades. Él dijo que no, que había que esperar. A la una y media el niño entró en paro y no me salió", concluyó Elianis.

"Que dios me lo tenga en sus manos a mi niño amado", concluyó la joven madre, que acompañó sus publicaciones de fotos de su bebé fallecido.