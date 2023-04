Desgarrador vídeo de un padre cubano viendo partir a su hijo: "El dolor me mata"

Circula en redes sociales un breve pero emotivo video que muestra el momento en que un padre cubano ve partir a su hijo en un vuelo de Viva Aerobús con destino a México.

"Yanki, vuelve pronto, viejo, que el dolor me mata, p.... Vete con Dios, coj... Vete con Dios, hijo mío", se escucha decir al hombre, visiblemente emocionado, desde un mirador del Aeropuerto Internacional José Martí mientras ve partir la aeronave.

El sobrecogedor video fue compartido en Facebook por Irán O'Farrill, abuelo del joven que viajó y quien en una sentida publicación cuestionó hasta cuándo va a desbaratarse la familia cubana "por una obsoleta ideología que nos tiene pasando hambre y necesidades".

"No me importa si me vienen a coger preso o no, pero con lágrimas en los ojos les muestro este video, donde se va mi nieto mayor de mi Cuba querida, porque aquí no existe el bienestar al que todos aspiramos", escribió.

El abuelo del joven detalló que su nieto se fue a despedir de él, pero que no le dijo que se iba del país porque le dio lástima, no tuvo el valor de decírselo por el dolor que le causaría, y teniendo en cuenta, además, la edad del anciano y que está aquejado de una "grave enfermedad".

"¡Qué lastima que tenga que ir a otro país a buscar lo que el suyo no es capaz de darle!", lamentó Irán O'Farrill, quien se preguntó hasta cuándo los cubanos serán víctimas del martirio en que están hundidos.

(Fuente: Captura de Facebook/Irán O'Farrill)

"Nunca lo he dicho, pero ahora lo voy a decir: Para mí no hay Patria o Muerte, para mí hay Patria, pero Patria con vida", concluyó en una publicación firmada el pasado 19 de abril, y que se ha viralizado con más de tres mil reacciones y mil comentarios.

En el apartado comentarios a la publicación, el joven que salió de Cuba, Yan Karlos O'Farrill, se disculpó con su abuelo.

"Tu nieto es un campeón y lo va a demostrar. Te quiero mucho abuelo [Papi]", escribió, declaración a la que respondió el anciano diciéndole que aunque le impactó mucho que se fuera sin avisar, entiende que lo haya hecho así.

"Cumpliste conmigo en no irte en lancha, sino legalmente en avión. No sé si te quedarás en México o seguirás a Estados Unidos, pero donde quiera que estés, te quiero mucho y tú lo sabes. Solo le pido a Dios, que te cuide mucho, que tengas salud y fortuna y que logres lo que quieras, que no es más que lograr una vida sencilla pero digna, a la que todo el mundo aspira y que el comunismo cubano no nos permite lograr. Cuídate mucho. No dejes de comunicarte con tu abuelo Papi, como tú me dices", concluyó el anciano el emotivo intercambio con su nieto.