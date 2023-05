Piden ayuda para niña cubana con implante coclear roto: “Lleva meses sin escuchar”

Implante coclear en niña cubana (imagen de referencia) Foto © Portal Cuba

La cubana Yolaisys León pidió ayuda en las redes sociales para su hermana pequeña que lleva meses con un implante clocear roto.

“Hola a todas mis amistades, no soy de publicar, pero la desesperación y el nervio en mi familia está a millón. Necesito ayuda para mi hermana, la cual tiene un implante clocear el cual lleva varios meses roto por falta de la antena del equipo”, comentó León en Facebook.

Esta cubana contó que su pequeña hermana por los meses que lleva sin escuchar ha entrado en “un estado de pánico y miedo al mismo tiempo, hasta el punto de que la han medicado con varios tranquilizantes”.

León relató la compleja situación que vive su familia por causa de la depresión que padece su hermana y pidió a sus amigos que la ayuden a conseguir una antena cp 920, la que necesita para arreglar el implante.

“Se que accesorios de este equipo son muy difíciles de conseguir por lo que acudo a mis amigos para que me ayuden. Ya que llevo varios meses yendo al hospital donde la atienden y la respuesta es que ‘hay que esperar porque son varios niños los que presentan este problema’ pero quizás no son todos los que se han puesto en la situación que presenta mi hermana, al punto de que ha llegado a decir ‘que se quiere morir’. Esto está afectando grandemente a nuestros familiares ya que estamos todos a punto de colapsar”, relató.

La profunda crisis económica y social que padece Cuba golpea especialmente al sistema de salud. Esta semana, precisamente, El gobierno de Miguel Díaz-Canel reconoció la crisis que precariza los servicios de salud pública en Cuba y alegó carencia de ingresos en divisas para solucionarla. De esta manera, los pedidos de ayuda de cubanos afectados por falta de medicamentos e insumos son cada vez más comunes en las redes sociales.

A finales de enero pasado, dos padres cubanos exigieron el derecho a un implante coclear para su pequeña hija de cinco años en La Tunas, quien tiene un padecimiento derivado de una sobredosis de medicamento al nacer, y lleva años esperando por el dispositivo.

Como mi “niña es de una provincia a la cual no le prestan interés alguno, como no es una niña familia de altos dirigentes, como no es una niña de familia pudiente, pues no tiene derecho entonces a dicho implante”, cuestionó Karelis García, madre de Emilit Sandra Ávila García.

“Llevamos en espera ya cuatro años desde que fue diagnosticada, el tiempo sigue corriendo y aún no obtenemos una respuesta positiva”, agregó.

En el año 1998 comenzaron a realizarse en Cuba las primeras cirugías para la introducción de implantes cocleares en personas con problemas auditivos, pero no fue hasta el año 2004 que se implementó el Programa Nacional de Implante Coclear, gracias al cual en 2019 habían resultado beneficiarias más de 500 personas, fundamentalmente niños.