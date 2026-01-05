Joven cubano está en coma en Surinam y piden ayuda urgente para localizar a su familia en Cuba

Vídeos relacionados:
Un joven cubano identificado como Dayron Alpajón permanece en estado de coma en Surinam, mientras miembros de la comunidad cubana en ese país lanzan un llamado desesperado para localizar a su familia en Cuba o en el extranjero.
La alerta comenzó a circular en redes sociales a través de grupos de cubanos residentes en Surinam, donde se compartieron imágenes del muchacho hospitalizado y se pidió ayuda urgente para dar con sus familiares.
Según los mensajes difundidos, Dayron se encuentra ingresado en la capital, Paramaribo, tras sufrir un suceso del que aún no se han ofrecido detalles oficiales.
Personas cercanas al caso explicaron que, hasta el momento, no ha sido posible contactar a sus familiares, lo que agrava la situación debido a la gravedad de su estado de salud. La rapidez para localizarlos es crucial, insisten quienes están acompañando el proceso desde el país sudamericano.
De acuerdo con la información compartida en redes, Dayron es oriundo de Baracoa, en Guantánamo, y trabajaba en el área de parqueo del Hotel Mirage, un dato que podría ayudar a identificarlo o facilitar el contacto con personas que conozcan a su familia.
Sin embargo, el silencio del otro lado del teléfono mantiene en vilo tanto a quienes lo atienden como a la comunidad cubana que sigue el caso con angustia.
Las publicaciones, acompañadas de fotos del joven antes de ser hospitalizado y de imágenes desde el centro médico, han generado una ola de solidaridad entre cubanos dentro y fuera de la Isla. Muchos han comenzado a compartir el mensaje con la esperanza de que llegue a algún familiar que pueda reconocerlo.
Cualquier persona que tenga información sobre los familiares de Dayron Alpajón o sepa cómo contactarlos es exhortada a compartirla de inmediato. En situaciones como esta, cada minuto cuenta y la solidaridad puede marcar la diferencia.
Preguntas frecuentes sobre el estado de salud y búsqueda de la familia de Dayron Alpajón en Surinam
¿Quién es Dayron Alpajón y cuál es su estado de salud actual?
Dayron Alpajón es un joven cubano que se encuentra en coma en Surinam, específicamente en un hospital de Paramaribo, tras un incidente del que no se han dado detalles oficiales. Es originario de Baracoa, Guantánamo, y trabajaba en el área de parqueo del Hotel Mirage.
¿Por qué es importante localizar a la familia de Dayron Alpajón?
La localización de la familia de Dayron Alpajón es crucial debido a la gravedad de su estado de salud. La comunidad cubana en Surinam está haciendo un llamado urgente para encontrar a sus familiares, ya que su presencia es fundamental para tomar decisiones médicas críticas y ofrecer apoyo emocional.
¿Cómo se está difundiendo la búsqueda de la familia de Dayron en Surinam?
La búsqueda de la familia de Dayron Alpajón se está difundiendo principalmente a través de redes sociales. Grupos de cubanos residentes en Surinam están compartiendo imágenes de Dayron y pidiendo ayuda para localizar a sus familiares tanto en Cuba como en el extranjero. Esta movilización ha generado una ola de solidaridad entre cubanos dentro y fuera de la isla.
