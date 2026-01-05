Joven cubano está en coma en Surinam y piden ayuda urgente para localizar a su familia en Cuba

Un joven cubano identificado como Dayron Alpajón permanece en estado de coma en Surinam, mientras miembros de la comunidad cubana en ese país lanzan un llamado desesperado para localizar a su familia en Cuba o en el extranjero.

La alerta comenzó a circular en redes sociales a través de grupos de cubanos residentes en Surinam, donde se compartieron imágenes del muchacho hospitalizado y se pidió ayuda urgente para dar con sus familiares.

Captura de Facebook/ Darinka Correa Estevez 

Según los mensajes difundidos, Dayron se encuentra ingresado en la capital, Paramaribo, tras sufrir un suceso del que aún no se han ofrecido detalles oficiales.

Personas cercanas al caso explicaron que, hasta el momento, no ha sido posible contactar a sus familiares, lo que agrava la situación debido a la gravedad de su estado de salud. La rapidez para localizarlos es crucial, insisten quienes están acompañando el proceso desde el país sudamericano.

De acuerdo con la información compartida en redes, Dayron es oriundo de Baracoa, en Guantánamo, y trabajaba en el área de parqueo del Hotel Mirage, un dato que podría ayudar a identificarlo o facilitar el contacto con personas que conozcan a su familia.

Sin embargo, el silencio del otro lado del teléfono mantiene en vilo tanto a quienes lo atienden como a la comunidad cubana que sigue el caso con angustia.

Captura de Facebook/Zafiro Zafiro

Las publicaciones, acompañadas de fotos del joven antes de ser hospitalizado y de imágenes desde el centro médico, han generado una ola de solidaridad entre cubanos dentro y fuera de la Isla. Muchos han comenzado a compartir el mensaje con la esperanza de que llegue a algún familiar que pueda reconocerlo.

Cualquier persona que tenga información sobre los familiares de Dayron Alpajón o sepa cómo contactarlos es exhortada a compartirla de inmediato. En situaciones como esta, cada minuto cuenta y la solidaridad puede marcar la diferencia.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

