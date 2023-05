Cubano sufre robo de documentos y alerta de estafas en su nombre

Un cubano sufrió el robo de sus documentos de identidad a finales de 2022 en La Habana y alerta de estafas en su nombre, según denunció en redes sociales.

“El pasado 29 de noviembre del 2022 sufrí un accidente en La Habana, donde me fueron robados los documentos. La persona que me robó está estafando en las redes, ya van dos personas que fueron estafadas por esta, la cual compra USD y MLC, tiene un perfil falso con una foto mía y de mi esposa y cuando le piden algún documento manda la foto de mi carnet de identidad”, alertó este sábado en Facebook el usuario que se identifica como Reiniel Toledo López.

También comentó que el 13 de mayo último “una señora me marcó a mi móvil, la cual buscó mi perfil en Facebook, y se dio cuenta de que no era yo la persona que la había estafado, y me mandó el número del delincuente, que sin darse cuenta le había mandado un mensaje, el número del delincuente es 59576467”.

Captura Facebook/Reiniel Toledo López.

“Por favor, familia, no se dejen engañar más, en este mundo hay personas que le gustan vivir de los demás y no les importa hacer daño con tal de lograr sus propósitos”, dijo molesto el usuario, quien ofreció, además, disculpas “de corazón a todas esas personas que han sido estafados a mi nombre”.

“Las personas que me conocen saben que jamás le haría trampa a nadie, con tal de salirme con la mía. Amig@s mis padres me dieron una buena educación y jamás Reiniel Toledo López le hizo ni le hará daño a ninguna persona en este mundo. Bendiciones”, concluye en su mensaje.

No es la primera vez que trascienden denuncias de estafas, robos, suplantación de identidad u otros delitos similares en la isla, tras la creciente crisis económica, política y social que se vive en el país.

A principios de abril se conoció que más de 200 personas fueron denunciadas en la ciudad de Camagüey durante 2022 por estafas bancarias relacionadas con operaciones electrónicas.

La mayor parte de los timos estaban vinculados a operaciones de cambio de moneda en el mercado negro, explicó por esa fecha un reporte del diario oficialista local Adelante.

Yoryana Sarduy Cruz, gestora de comunicación y marketing de la dirección provincial del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), explicó al citado medio que varios departamentos de la entidad se encargaron de atender a los clientes y facilitar a las autoridades datos para ayudar a atrapar a los estafadores, aunque muchos aún se abstenían de hacer la denuncia.

Muchos clientes entregan a los estafadores sus datos personales, el número de la tarjeta, y en ocasiones la multibanca y, sobre todo, el registro de las últimas operaciones, que contiene una generación de códigos que incluyen el pin de la tarjeta.

El modus operandi consiste entonces en cambiar la contraseña y eliminar de inmediato el acceso del dueño.

Martínez Hernández asegura que, desde diciembre de 2022, con la aprobación y publicación de la Ley 151 Código Penal, la cual formula el título IX Los delitos contra la integridad de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y sus servicios, los usuarios de la banca tienen un campo regulado de protección legal.

Pese a las aseveraciones de este fiscal, quienes denuncian estafas en operaciones electrónicas de cambios de moneda son, en ocasiones, ignorados por las autoridades.

En abril del pasado año, una cubana denunció que fue estafada al hacer una transacción online para comprar moneda libremente convertible (MLC) y al presentarse en la policía a exponer su caso, los oficiales le dijeron que ella también incurrió en un delito.

La ciudadana Maritza Rodríguez escribió a CiberCuba contando su experiencia. Señaló que las denuncias de estafa por compra - venta online de MLC, ante la policía cubana no proceden y que se limpian las manos culpando a las víctimas del robo.

“Yo también fui estafada. Desde el 22 de enero hice mi denuncia por la estafa y porque se quedaron (los ladrones online) con mi identidad. Hasta la fecha la policía ha hecho caso omiso”, dijo Rodríguez.

Por esa misma fecha, la youtuber cubana Dina Stars, quien reside actualmente en España, sufrió una estafa en la que perdió 21 mil pesos al intentar hacer una transacción online con un desconocido, para comprar MLC.