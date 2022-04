Youtuber cubana pierde 21 mil pesos por estafa en compra de MLC

La youtuber cubana Dina Stars denunció una estafa de la que fue víctima al intentar comprar moneda libremente convertible (MLC) en La Habana.

Dina dijo que compartía esta experiencia con sus seguidores en su Canal de YouTube, para que nadie caiga en una estafa similar a la que ella sufrió, donde perdió 21 mil pesos cubanos, por una compra-venta online.

"Las personas que no viven en Cuba no se imaginan el trabajo que hay que pasar para reunir dinero y comprar 100 MLC. ¿Qué se compra aquí con MLC? Absolutamente todo", dijo la youtuber.

Dina tenía 21 mil pesos reunidos y se dispuso a comprar MLC, pero no puede adquirir la moneda virtual en un establecimiento del Estado, porque no la ofrecen. Esto obliga a la población cubana a comprar la MLC en el mercado negro, haciendo transferencias, lo que propicia robos como el que sufrió la youtuber.

La joven puso un anuncio de compra de MLC en sus redes sociales y una conocida le envió un contacto de WhatApp desde el que presuntamente le contactaron para la compra-venta del dinero.

Como medida preventiva, Dina pidió al vendedor que le enviara una foto de su carnet de identidad y la complacieron, pero resultó ser el documento de otra persona estafada.

Dina envió una foto de su tarjeta y realizó una transferencia de 21 mil pesos a un número de cuenta para recibir a cambio 200 MLC. Sin embargo, ese dinero nunca llegó, aunque dejó amenazas al estafador y decenas de mensajes que no fueron respondidos.

Logró contactar por segunda vez con el ladrón desde otro número de teléfono. Su objetivo era intentar quedar con él presencialmente, pero no lo consiguió. La persona respondió que no tenía miedo, que sabía que era una estafa perfecta y que nunca descubrirían quién es.

"Ayer seguro fuiste a la policía y te habrán dicho que denuncia por estafa por compra y venta no procede. Esta red nadie la tumba", dijo el estafador.

La youtuber asegura que muchos cubanos están siendo estafados por esta vía y que el gobierno no da curso legal a las denuncias, ni captura a los delincuentes.

"Creo que gano mucho más exponiendo esta red de estafa que existe en Cuba para que las personas no caigan en esto, porque evidentemente las denuncias por robos de este tipo no suelen proceder, no suelen avanzar. Es un consumo de tiempo, dinero y salud mental al que no estoy dispuesta a renunciar", dijo.

Una de las razones por las que tanta gente cae es porque los ladrones proponen a sus víctimas precios más bajos para la compra-venta del dinero, que solo se consigue por transferencia. Actualmente un MLC está cerca de los 120 pesos cubano, según la tasa que muestra El Toque.

En marzo se dieron más de 50 denuncias por estafas en operaciones de compra-venta online de Monedas Libremente Convertibles (MLC) en Sancti Spíritus. Este delito crece en la isla desde que los bancos estatales cubanos eliminaron la compra-venta de divisas.

La policía de Santi Spíritus aseguró que algunos receptadores del dinero están circulados en otras provincias. Alertaron que estos delitos son trabajosos de resolver porque los estafadores tienen conocimientos bancarios y de las redes sociales. Pasan el dinero por diferentes tarjetas y lo sacan en un cajero automático en otro territorio.

En enero la policía cubana capturó a tres piratas informáticos en La Habana debido a supuestos fraudes en plataformas de pago por montos superiores a 1.2 millones de pesos y 7,000 dólares estadounidenses.

Fueron detenidos en el fin de año de 2021, por suplantar las identidades de titulares de 351 cuentas bancarias, mediante el uso de ingeniería social, capturas de tráfico o técnica de Phishing.