Modesto Agüero recuerda a Roberto Pacheco tras su muerte

El narrador deportivo Modesto Agüero recordó en un emotivo mensaje de despedida a su colega Roberto Pacheco, fallecido este lunes en La Habana, a los 82 años.

“HASTA SIEMPRE PACHE. Nos llegó ayer la triste noticia de la muerte de uno de los cuatro grandes narradores del béisbol en Cuba, Roberto Pacheco Martínez, quien laboró en esta profesión por más de cuatro décadas”, escribió este martes en Facebook Agüero, quien reside con su familia en España desde que se jubiló.

También recordó las inolvidables parejas de narradores deportivos que en su tiempo fueron Eddy Martin y Héctor Rodríguez en la televisión y la de Bobby Salamanca y Pacheco en la radio cubana.

“El Pache, con su humor de siempre, creó frases como ‘Café poquito, cigarros ninguno, ron con moderación y Deportivamente bastante’, ‘Sabrosoooo’. Era la voz del programa ‘Deportivamente’ cada noche por Radio Rebelde”, dijo en su publicación.

Asimismo, recordó que Pacheco fue “buen amigo, una gente sencilla”.

“Lo recordaremos siempre. Cuando me veía decía: ‘Se juntaron Caimito y Palo Seco’, refiriéndose a nuestros pueblos de origen. En paz descanse uno de los destacados en la narración de Béisbol y Boxeo de Cuba”, concluyó en su despedida del colega y amigo.

En un mensaje previo en Facebook, Agüero también envió sus condolencias a sus familiares y amigos.

Hasta el momento, aún no han trascendido las causas del fallecimiento de Pacheco, que fue dado a conocer por fuentes oficialistas.

“Nos acaba de dejar físicamente el cubanísimo narrador deportivo Roberto Pacheco Martínez, amigo y maestro. Tu carisma sabroso, principios revolucionarios y pasión por el béisbol quedarán para siempre en el recuerdo del pueblo cubano”, informó este lunes en Twitter su colega de Radio Rebelde, Guillermo Rodríguez Gato.

También el vocero oficialista Humberto López informó en su perfil de Facebook la muerte del narrador deportivo. “Falleció Roberto Pacheco, maestro de la narración deportiva cubana, Premio Nacional de Radio. Se va un grande, lo extrañaremos. Hasta siempre, sabroso!!!”, escribió López en su red social.

Hasta su muerte, Pacheco era considerado el decano de los comentaristas deportivos en Cuba y con más de 80 años seguía activo en la narración deportiva. Por su peculiar manera de narrar el béisbol, ya es parte de la memoria popular de los cubanos.

Se caracterizaba por su estilo jovial, campechano y ocurrente con el que conquistaba a sus oyentes en las narraciones deportivas tanto de pelota como de boxeo.

Como narrador deportivo tenía, además, un sabroso humor criollo y una gracia popular única para describir las jugadas detrás de un micrófono. También fue creador del programa nocturno “Deportivamente” y compartió micrófonos con otros grandes de la narración deportiva como Héctor Rodríguez, Eddy Martin y Bobby Salamanca.

En una entrevista de hace un año, Pacheco confesó al periodista de la Televisión Cubana Evyan Guerra Barallobre: “Para qué me voy a retirar si puedo ayudar un poquito con mi experiencia a los jóvenes. La gente todavía me celebra y me dice que no me vaya a retirar. Yo me siento bien física y emocionalmente. Me gustaría continuar hasta donde yo pueda. Yo mismo me voy a dar cuenta cuando ya no pueda seguir, cuando pierda las cosas o se me olviden. Ridículos no voy a hacer. Y con la fórmula de Rebelde: Café poquito, cigarro ninguno, ron con moderación, y deportivamente, ¡sabroso!”.