Críticas a exespía cubano Gerardo Hernández por posar con una guanábana en maceta

El exespía Gerardo Hernández Nordelo, recién llegado de Rusia y Vietnam, lo ha vuelto a hacer: Ha posado orgulloso con una guanábana de su cosecha cultivada en una maceta, y no es la primera vez que lo hace en los últimos años.

“En los #CDRCuba predicamos con el ejemplo: Guanábana en maceta. ¡Sí se puede!”, escribió en Twitter este martes el coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), junto a las etiquetas #CultivaTuPedacito #Cuba #SomosDelBarrio.

Empeñado en que los cubanos se sustenten con lo que puedan sembrar en macetas domésticas, Gerardo Hernández Nordelo pasó de la calabaza y la piña a la guanábana para paliar el hambre y resolver los dramáticos problemas de alimentación en Cuba.

Su propuesta de este martes, muy similar a una que hizo hace dos años, en junio de 2021, ha generado decenas de comentarios que van de la burla a la indignación.

"Esto es surrealista, mi loco, vuelve a la cárcel, de donde nunca debiste haber salido"; "Creo que la guanábana la tiene usted por cerebro"; "¡Qué ridiculez!, ya no sé cómo calificarte"; "Asere, ¿no podías quitarte el Rolex para moj... con esas fotos?"; "¡Qué manera de hablar basura!"; "A comer guanábana y a tomar refresco de limón, que es la base de todo"; "Para lo que has quedado, de espía en el imperio a este papelucho patético que te han dejado. Yo tú estaría en depresión", opinaron algunos cubanos.

"Ahora has lo mismo con un cerdo, con arroz, con una gallina. Todos en macetas, a ver si se dan", sentenció otro comentarista.

"En vez de sembrar en 'macetas', se podría intentar sembrar en los millones de hectáreas llenas de Marabú que hay aquí. Quizá así, se alimente a casi 11 millones de personas, porque una maceta no llena un estómago vacío", escribió otro cubano indignado.

Tampoco faltó quien opinó que Gerardo bien se ve que no tiene que hacer largas colas ni salir a buscar alimentos a la calle, y que por eso se entretiene "engañando a la gente".

"No se puede alimentar a una familia sembrando en macetas. Esto lo haces para distraer a los cubanos ingenuos de que tu revolución es incapaz", concluyó ese mismo internauta.

Como parte de su trabajo al frente de los CDR, Gerardo Hernández viene exhortando a los cubanos desde hace años a sembrar parte de la comida que quieren consumir. El premio para los cederistas más destacados son unas regaderas metálicas con capacidad para 10 litros.

A mediados de junio de 2020 -en plena pandemia- Hernández Nordelo empezó a dar sus ideas para instruir a la población sobre cómo subsistir ante la escasez de alimentos y promover los cultivos familiares. El exespía insistió entonces en que las personas en el país debían sembrar cultivos y criar animales en sus patios, como alternativa ante la crisis generada por el coronavirus coronavirus.

Pocos días después, Hernández volvía a la carga con una propuesta concreta: sembrar una calabaza (o más) por CDR.

“Si cada CDR produce una calabaza, y son 138 mil en el país, entonces serían 138 mil calabazas de más, decimos una por poner un número, pero lo cierto es que si cada uno de nosotros pone a producir el pedacito de tierra que pueda es menos alimentos que tiene que importar el país”, explicaba entonces el presidente de una de las organizaciones más desprestigiadas entre los cubanos.

Tres años después, su discurso no ha cambiado y lo más terrible es que el hambre entre los cubanos es mucho más dramática.

Gerardo Hernández Nordelo fue el líder de la Red Avispa, un grupo de espías cubanos que el régimen cubano infiltró en Estados Unidos hacia finales de la década del 90. Tras años de cárcel en Estados Unidos, logró regresar a Cuba gracias al perdón presidencial otorgado por Barack Obama, que intercambió a los espías cubanos por el ciudadano estadounidense Alan Gross, quien estaba preso en Cuba.