Alejandro Cuervo: "Antes de ser artista, actor, soy un ser humano que tiene familia"

Alejandro Cuervo tiene muy claro que además de ser ese actor que el público cubano reconoce, es ante todo un ser humano que está más allá de cualquier personaje que pueda interpretar.

En una reciente entrevista para YouTube con Massiel Dueñas, el galán habló de sus inicios como actor en su natal san Luis, Pinar del Río, la importancia que le concede a las redes sociales y a su profesión, su presencia en el cine, los nuevos proyectos que está cocinando, entre otros temas.

Como muchos artistas, Alejandro nunca vio su destino como abogado o médico y cuando tuvo la oportunidad de conocer de cerca la actuación supo que ese era su camino y se presentó a las pruebas de la Escuela Nacional de Arte.

En un mundo donde las redes sociales son a juicio de Alejandro parte de “la carrera de un artista”, él ha optado por utilizarlas “para que las personas conozcan, disfruten, o no, de su personalidad”.

“Yo soy de los que siempre he tenido eso claro, yo antes de ser artista, de ser actor, soy un ser humano que tengo familia y eso para mí es lo primero, lo primordial, lo principal. De ahí soy actor, es mi profesión, yo mañana puedo vivir sin actuar, de hecho me dedico a otras cosas junto con la actuación, me encanta la actuación, pero puedo vivir sin actuar”, confesó sin tapujos.

Alejandro aseguró que es muy práctico y realista y por tanto está dispuesto a aprovechar esta vida al máximo, siempre creyendo en lo que ve y puede comprobar.

En confianza y entre risas el actor dijo que no extraña el tiempo en que no era famoso porque con las personas que lo conocen desde hace tiempo sigue siendo el mismo: “Trato de no perder mi esencia y eso es lo que me ha dado el éxito”.

En la entrevista reconoció que más lindos que él, mejores actores en Cuba, con más carrera, películas y novelas, hay muchísimos, pero con orgullo y satisfacción añadió: “Pero queridos como yo, no hay demasiados”.

Sobre sus proyectos para el cine contó que actualmente está filmando una película y hace seis meses terminó un mediometraje de horror con Leandro de la Rosa que se está presentando en el Festival de Cannes, y también sorprendió con una gran noticia, está en proceso para producir su primera película.

El artista no dejó de lado en la conversación su interés por los negocios, algo que le enseñó su padre, y fue justamente el ver que los actores no son bien pagados en Cuba lo que lo llevó a seguir avanzando en ese mundo como presentador de centros nocturnos y más tarde a abrir su propia carnicería.

El que hoy tenga casa propia, un carro y ciertas comodidades se debe a su esfuerzo, trabajando y ahorrando todo lo que podía siempre pensando en avanzar en la vida.

En una entrevista con Alejandro no podía faltar que este hablara de su esposa Arletis con quien ha compartido 10 años de relación, del pequeño Bastian, su mayor bendición y por supuesto de su linda familia.