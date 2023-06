Familia de joven asesinado en Camagüey pide justicia: "No solo la persona que apretó el gatillo debe pagar”

La familia de Cristian Raúl Castro Cannet, el joven de 23 años que fue asesinado el sábado último mientras custodiaba las instalaciones del aeropuerto de Camagüey, reiteró su pedido de justicia y que no solo “pague” quien cometió el crimen.

La hermana de la víctima, identificada en redes sociales como Marice La Divina y quien ha hecho públicos los reclamos de justicia de la familia del joven, dijo este jueves que esperaba que el asesino de Castro Cannet sea fusilado, pero advirtió que también debían ser enjuiciados los directivos del aeropuerto Ignacio Agramonte, de la ciudad de Camagüey, que incumplieron las normas de seguridad y facilitaron el delito.

“Quiero pensar que el pelotón de fusilamiento de mi país está esperando el momento preciso para realizar su trabajo. Creo que es hora de destaparlo y hacerle pagar al asesino de mi hermano por el acto que cometió”, comenzó diciendo Marice en su estremecedora publicación.

Captura de Facebook/Marice La Divina

“No soy una persona cruel”, confesó, pero admitió que “en este instante el odio que siento hacia esta persona es irreversible y quisiera que pagara con su vida la vida de mi hermano”.

La hermana de la víctima declaró que no soportaría que la condena del asesino “fuera de 30 años o a lo mejor hasta menos y que por buen comportamiento quedara en libertad mucho antes”, y alegó: “La vida de mi hermano era muy valiosa, no se lo merecía y los que tuvieron el privilegio de conocerlo lo saben”.

Cinco días después del acto criminal que privó de la vida a su hermano, Marice reiteró la exigencia de justicia, pero no únicamente para el homicida: “No solo la persona que apretó el gatillo debe pagar tan horrendo crimen, también el directivo del aeropuerto Ignacio Agramonte de Camagüey debe responder, ya que por su negligencia se dio la oportunidad de que el agresor pudiera cometer el asesinato”.

Y recalcó que en la instalación estatal “no hubo un recorrido, no hubo una cerca segura, no hubo una cámara de vigilancia, no hubo nada, solo despreocupación”, circunstancias que facilitaron se perpetrara el crimen.

Con mucho dolor, la mujer fue enfática cuando se refirió en su post a la coyuntura en que falleció su ser querido: “Mi hermano no murió en una discoteca, mi hermano no murió en una pelea, mi hermano no murió bajo el efecto de ninguna sustancia, mi hermano murió cumpliendo con su deber, mi hermano murió en su centro de trabajo, el cual no tenía ninguna seguridad llenando un libro de entrega de guardia”.

“Pido justicia para mi niño, pido justicia para mi tata, pido justicia para Cristian Raúl Castro Cannet”, reclamó, al tiempo que solicitó a quienes coincidan con su postura que la apoyen en su pedido y compartan la publicación.

Marice puso fin a sus palabras con una rotunda y estremecedora afirmación: “Mi negro, tu hermana no descansará hasta que se haga justicia, te pienso en todo momento, te amo”.

Captura de Facebook/Marice La Divina

El sábado último fue hallado el cuerpo sin vida de Castro Cannet en el lugar donde realizaba su guardia, la posta 8 (P8) ubicada en la cabecera de la pista de la terminal aérea camagüeyana. El presunto asesino robó su arma después de matarlo presumiblemente con ella, aunque algunas versiones apuntan a que le propinó una golpiza.

El custodio que encontró muerto a su colega de la Empresa de Seguridad y Protección de la Aviación Civil (ESPAC S.A.) denunció a medios de prensa independientes que el sitio donde hacía guardia la víctima no contaba con barreras de seguridad, era una zona oscura, con la cerca rota y la yerba llegaba hasta la cintura, lo que facilitaría la entrada de malhechores.

El presunto asesino fue detenido esta semana, según información ofrecida la víspera por la hermana del joven en redes sociales.

Hasta el momento, ni las autoridades ni los medios de prensa oficiales han publicado información alguna sobre los hechos y el arresto del autor del crimen.