Unión Eléctrica anuncia jornada de pocos apagones para este lunes

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba anunció una jornada de pocos apagones para este lunes.

Según informó la entidad en su muro de Facebook, en el horario pico solo habrá afectaciones en el servicio de 70 MW por déficit de capacidad de generación.

Detalla la nota que el domingo no se afectó el servicio por este motivo.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

Para este lunes, la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 7:00 am era de 2650 MW y la demanda 2350 MW, por lo que durante el horario diurno no se esperan cortes de corriente.

Para las horas pico se cuenta con la entrada de un motor de la Central Flotante de Melones con 18 MW, la de la unidad de Energas Puerto Escondido con 10MW y la de 192 MW en los motores diésel.

Con este pronóstico, se estima que haya una disponibilidad de 2950 MW y una demanda máxima de 2950 MW, con lo cual el pronóstico es que haya una afectación al servicio de 70 MW en este horario.

En este momento está fuera de servicio por avería una unidad de la termoeléctrica Mariel. Además, se encuentran en mantenimiento otros dos bloques de las CTE Nuevitas y Renté.

En la publicación de la UNE, varios usuarios señalaron que no es cierto que el domingo no se haya ido la luz.

"¿Y el apagón de casi cinco horas en Boyeros, qué fue? ¿una pesadilla? Deberían ser transparentes, informar y no desinformar. Pero como todo en el país, se aprovechan, ya que nadie responde a las quejas de la población, nadie nos representa. Me gustaría que me respondieran. El sábado fueron seis horas de apagón y ayer casi cinco horas", subrayó una habanera.

"Incierto el parte, sí hubo afectación en el servicio en el circuito 7 de la ciudad de Santiago de Cuba, desde las 10:30 pm del día 25/6/23 hasta las 3:15 am del día 26/6/23. Fueron horas terribles por las altas temperaturas que no nos permitieron descansar. Ahora en el parte dicen que no hubo afectación en el país por falta de generación. Digan la verdad, recuerden que todos los cubanos los seguimos para poder organizar nuestras vidas", exigió un anciano.

Para el domingo, la empresa estatal pronosticó apagones solo en el pico nocturno, de 170 MW.