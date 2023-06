Cubano denuncia venta de agua por combustible en servicentro de Matanzas

Un cubano denunció que fue estafado a inicios de esta semana en el servicentro Los Pinos, en el municipio cabecera de Matanzas, luego de que le vendieran unos 20 litros de gasolina regular mezclada con tanta agua que su motocicleta no resistió.

"El día 26/6/2023 se me asignó Ticket para abastecer de combustible mi vehículo (motor) en el servicentro Los Pinos, un turno que para acceder a él, hice una cola virtual de alrededor de mil personas, pero de igual forma estaba alegre, porque hacía meses no podía acceder al combustible", escribió en un grupo de Facebook la víctima del fraude, identificado como Sandro García, al inicio de una extensa publicación.

Cuenta que apenas había recorrido 20 metros cuando su motor comenzó a fallar hasta el punto de no arrancar más. Tras pensar en varios problemas posibles como la bujía, el motor, el carburador, fallas de electricidad, etc...no le quedó más remedio que empujar su vehículo hasta casa del mecánico, quien dictaminó que la gasolina estaba mezclada con agua en unas proporciones exageradas.

Molesto, el ciudadano no dudó en ir al servicentro donde le vendieron la supuesta gasolina, lugar en el que se encontró una explicación insólita a lo sucedido y una solución todavía más sorprendente.

(Captura de Facebook/Sandro García)

Al llegar se encontró a dos trabajadoras, una de ellas jefa de turno, quienes solo le pedían que se calmara y que regresara al día siguiente para que viera al Administrador y él le diera una respuesta.

"Debido a un trueno no podía venderme B83 y no podían venderme regular porque estaba contaminada. Por supuesto que esto me parecía una forma de alargar el problema, y entre todos ellos buscar una solución en calma ante un claro intento de estafa", escribe el afectado.

Al pedirle explicaciones sobre por qué la gasolina que ellos despachaban tiene agua, le dijo que hay un gran hueco -cuya foto adjuntó el afectado- y que cada vez que llueve, esa agua llega al depósito de combustible, que la Jefa de Turno lo sabe, que el administrador del Cupet Los Pinos también lo sabe, y que ellos se lo han informado al gobierno.

"Y yo me pregunto: ¿Por qué no reparar ese 'hueco' que cada vez que llueve contamina el combustible, y el único afectado va a ser el cliente? ¿Por qué ante la presencia clara del Hueco, una vez que llueve, la Jefa de Turno no deja de despachar gasolina que claramente está contaminada, y por supuesto no cumple con los parámetros establecidos para un correcto funcionamiento del vehículo?", cuestionó.

El presunto hueco responsable de la gasolina aguada (Captura de Facebook/Sandro García)

"Ante esta última pregunta, me dice la jefa de turno que ellos tienen un límite permisible de agua en el combustible, de hasta 10 litros de agua a razón de una X cantidad de combustible, y que en el momento que yo eché el límite estaba en 8,5 litros de agua, y que por ende, ella podía despacharme la gasolina porque eso era lo que estaba establecido", continuó relatando el ciudadano.

"Imagine usted, con 8,5 el motor no arrancaba si llega a estar en 10 litros de agua, la saco del tanque del motor, la enfrío y me la tomo, seguro tiene mejores propiedades que la Ciego Montero. ¡Qué burla!", dijo Sandro García.

Cuenta que en un intento desesperado de la jefa de turno por terminar con aquella situación, le ofreció 500 pesos de su bolsillo y le dijo “ella después iba a ver cómo resolvía”.

"Por supuesto lo rechacé, no quiero su dinero, quiero la gasolina le dije, quiero una respuesta de la administración del Cupet Los Pinos, porque no es nada normal que la solución de ella sea devolverme 500 pesos, que yo me quede sin combustible después de hacer una gran cola virtual, todo muy surrealista, todo muy extraño. Al final, tuve que retirarme del CUPET sin una gota de combustible, con un turno perdido, con mucho estrés, anotado nuevamente en una muy extensa sala de espera y después de vivir un episodio claro de 'intento de estafa'”.

La víctima insiste en que quiere una solución por parte de la sucursal de CIMEX en Matanzas y que se tomen las medidas pertinentes, que no permitan que el cliente sea siempre el afectado.

"No permitan que el cliente al acabar el día tenga otro problema más para su vida, no permitan que nuestros derechos como clientes sean violados una y otra vez, basta ya", concluyó, no sin antes advertir a quienes tengan turno próximamente en ese servicentro, que estén muy alertas porque "mientras continúen los mismos, de seguro, van a continuar los mismos problemas".

Decenas de internautas se mostraron indignados por lo sucedido y relataron haber sido víctimas de experiencias similares.

Mientras tanto, el diario local oficialista Periódico 26, el pasado 25 de junio publicaba un entusiasta artículo titulado "Genera aceptación en Matanzas variante de venta de combustible", en el que citaba como ejemplo de buen funcionamiento de la plataforma Ticket, justamente al citado servicentro.

En los últimos meses han sido varios los cubanos que han reportado intentos de estafas similares.

En marzo, el popular actor Marlon Pijuán denunció la venta de gasolina mezclada con agua en un establecimiento de la Unión Cuba Petróleo (CUPET) de La Habana. En ese caso el carismático "Isidoro" del humorístico Vivir del Cuento compartió la foto de un galón en el que se veía perfectamente que había dos líquidos: agua y gasolina.