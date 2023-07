Doctora cubana refugiada triunfa en Israel

Doreinis Torres Martínez, una doctora cubana refugiada en Israel, ha triunfado en ese país donde logró ejercer su profesión nuevamente.

Torres Martínez, de 41 años, escapó de Cuba y se embarcó en un nuevo viaje en Israel, trabajando inicialmente como ama de llaves, pero con el apoyo de su empleadora, pudo ejercer de nuevo la medicina.



Según refirió en una crónica sobre la cubana, la agencia YnetNews contó que la doctora planeó a sus 25 años su viaje a Israel a escondidas de los padres.

A sus 22 había conocido a un hombre mayor que ella con quien entabló relaciones y su conexión se alargó durante mucho tiempo, algo que la llevó a pensar en Israel como opción posible para establecerse.

"Me di cuenta de que no tenía futuro en Cuba. Mis aspiraciones como médico parecían inalcanzables allí. A los 25 años, sin que mis padres lo supieran, organicé mi huida a Israel. En el fondo, sabía que si hubiera confiado en ellos, no me habrían permitido dejarlo todo atrás y embarcarme en este viaje", expuso al medio.

Después de un periplo peligrosos de cuatro días en el mar, finalmente llegó a las costas de Estados Unidos y posteriormente se estableció en Israel.

"Tuve que hacer un precario trato con contrabandistas que me esperaban a mí y a un pequeño grupo de personas bajo el manto de la noche. (...) mi realidad se convirtió en un viaje angustioso que duró cuatro agonizantes días a través del mar, sin comida. Durante todo ese tiempo, luché contra un miedo profundamente arraigado, sabiendo perfectamente que carecía de las habilidades más básicas para nadar", dijo.

En Israel, Torres Martínez se convirtió al judaísmo y decidió formar una familia.

Luego de someterse a tratamientos médicos pudo tener hijos pero una enfermedad de su esposo la llevaron a tener que asumir nuevos desafíos y trabajar incansablemente.

Actualmente, la cubana es una afamada especialista en medicina familiar y pediátrica.

Administra la Clínica General Lev Shoham cerca de su casa en Beit Arif, donde asiste a la comunidad local.

"Elegí la medicina porque deseaba ayudar a los demás y proporcionar toda la curación que pudiera", declaró a la prensa.

La doctora nunca más ha regresado a Cuba. Sus padres pueden ir y regresar pero para ella ese camino está vedado, según contó.

En otra historia de éxito que vino con el exilio, el médico cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre lamentó no haber salido antes de Cuba ahora que triunfa en Estados Unidos.

El galeno granmense, que en su país sufrió un fuerte asedio por parte del régimen castrista, ha dicho varias veces que después de emigrar ha recuperado la ilusión.