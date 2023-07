Cubana agradece a taxista particular por acto de honestidad: "Me dejó sin palabras"

Una cubana agradeció públicamente el gesto de decencia de un chofer particular en La Habana que devolvió un teléfono que había dejado olvidado su nieto en el vehículo.

“A mi nieto se le cayó el móvil en el carro de este chofer. Cuando mi nieto se da cuenta fuimos a buscar el celular y el chofer con mucha gentileza y amabilidad nos lo devolvió”, escribió en un grupo de Facebook la internauta Neliys Pérez Mulet, que adjuntó dos fotos del conductor protagonista de la anécdota.

“Me dejó sin palabras. Muchos agradecimiento y bendiciones para él y su familia”, concluyó la internauta, que manifestó agradecimiento por lo que calificó de “sentimiento humanitario” del chofer.

El texto fue seguido por decenas de comentarios de elogio hacia el conductor del vehículo, que varias personas identificaron como “Edel” y sobre el que llovieron halagos como persona.

Captura de Facebook

Las historias de gestos que denotan honestidad y humanidad en los duros tiempos que corren en Cuba, contribuyen a aliviar la hostil realidad en que subsisten los residentes en la isla.

A comienzos de este mes se viralizó en redes sociales la anécdota de un taxista que cobra a sus usuarios solo lo que puedan darle. Uno de esos clientes afortunados compartió la historia en su muro de Facebook, donde alabó el gesto altruista de ese conductor.

"Me monté en la Vívora y fui hasta el Vedado en este taxi con chapa P 029198, conducido por un chofer joven. A todo el que preguntaba cuánto era la carrera, el mismo respondía: 'Lo que usted pueda. Si no puede no importa, monte igual'", detalló la fuente. También en ese caso el gesto desató decenas de comentarios de felicitación hacia el taxista.

A principios de junio, cientos de cubanos se mostraron conmovidos también por la acción de un joven taxista en La Habana quien sin pensarlo dos veces interrumpió su trabajo para ayudar a dos mujeres accidentadas, a las que llevó al hospital.

También el mes pasado, el conductor de un taxi de los conocidos popularmente como "gacelas", detuvo la marcha y se bajó del carro para ayudar a un anciano ciego a cruzar la calle.