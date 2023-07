Policía aumenta vigilancia tras persistir apagones en zonas de Centro Habana

En las últimas horas se percibe mayor presencia policial en zonas de Centro Habana que permanecen a oscuras con el evidente impedir nuevas manifestaciones de descontento ciudadano, como la protesta ocurrida en Belascoaín el pasado domingo.

"Belascoaín, seis días sin corriente... Patrullas y policías custodian la zona para que no ocurran más protestas...los eléctricos sin lograr nada aún", escribió en Facebook este martes el youtuber conocido como Edmundo Dantés Jr., quien compartió un breve video en el que se vio a personal de la Empresa Eléctrica trabajando en la zona en horas de la noche en medio de presencia policial.

En otra publicación, la misma fuente indicó que en Belascoaín continúan las protestas pues aún están sin corriente. Imágenes compartidas revelan a un grupo de personas rodeadas por varios agentes policiales en una zona en la que no hay electricidad.

No obstante, no queda claro que se trate de una protesta o de vecinos curiosos por la marcha de las acciones para que retorne el fluido eléctrico.

"Para evitar 'cualquier cosa' el lugar está lleno de boinas negras y hasta generales, me dicen. Lo que les comunican es que están buscando 'soluciones'... Algunos llevan seis días sin corriente, otros cercanos al lugar, tres días", indicó citando el testimonio de vecinos del lugar.

"Todo esto se debe, y cito lo que les dijeron: 'Los transformadores se calientan mucho, por el calor del verano y por el uso de tantos equipos... Además le cuestan al país 1000 dólares'. Al parecer un transformador se incendió y ahora no hay", concluyó el youtuber, quien precisó que al menos tres camiones de Empresa Eléctrica estaban en la zona.

Un grupo de cubanos bloquearon el tráfico en la noche del domingo en la confluencia de las calles San Lázaro y Belascoaín, en Centro Habana, en protesta por continuos apagones que llevan sufriendo desde hace más de tres días, según reportes en redes sociales.

"No solo tres días, son 10 días y nada nadie nos resuelve el problema la comida echándose a perder. Los niños casi ni duermen en la noche. Los refrigeradores no se pueden poner. Los de la Empresa Eléctrica vienen, supuestamente areglan el problema. Solo dura 20 minutos y se vuelve a ir de nuevo la corriente. Basta ya que no somos carneros, simplemente seres humanos trabajadores y necesitamos vivir como personas", escribió en Facebook una residente en la zona, que confirmó la inestabilidad que vienen padeciendo en el servicio eléctrico desde varios hace días.

"Basta ya. Es una falta de respecto, llevamos más de una semana en el quita y pon de la corriente y los bombillos fundiéndose. Los refrigeradores apenas se pueden poner por el sube y baja del voltaje, los niños apenas ni duermen basta ya, necesitamos respuesta por nuestros hijos", subrayó otra internauta.

En las imágenes que circularonn en redes sobre la protesta se veía a media docena de personas sentadas en sillas y hasta un sofá situado en mitad de la calle impidiendo el paso de vehículos, mientras en las inmediaciones otro grupo de personas miraba el desarrollo de los acontecimientos.

En otro breve video se vio a un par de policías motorizados conversando con los ciudadanos. Según el testimonio de varios comentaristas, los alrededores del parque Maceo se llenaron de patrullas y la protesta fue finalmente disuelta.

La inestabilidad eléctrica en la zona donde ocurrió el incidente se registró por primera vez el pasado fin de semana, cuando la Empresa Eléctrica indicó que averías en el servicio eléctrico soterrado provocaron apagones en lugares de Centro Habana y La Habana Vieja.

En Facebook, la Empresa Eléctrica dio explicaciones en las últimas horas sobre lo que estaría ocurriendo con la electricidad en la zona afectada.