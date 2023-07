Procesan a ganaderos por vender sus reses sin autorización del régimen en Villa Clara

Ganaderos que vendieron sus reses sin autorización del régimen en Villa Clara fueron sancionados con multas y decomisos de animales, según información oficialista difundida en redes.

Funcionarios de la dirección del Ministerio de la Agricultura en Villa Clara aplicaron severamente el Decreto Ley 70/2022 a un grupo considerable de propietarios en Santo Domingo por irregularidades con su masa ganadera, además de estar siendo procesados por parte del Ministerio del Interior de Cuba (MININT), apuntó este fin de semana el perfil en Facebook “Fuerza del Pueblo”, dedicado a blanquear la labor de la policía cubana, en medio de los cuestionamientos asociados a la ola de delincuencia de los últimos meses.

También el citado perfil oficialista apuntó que las sanciones se debieron porque “se dedicaban a realizar denuncias en la unidad de la policía de ‘falsos robos’ para justificar faltantes de animales detectados en los conteos, los cuales los habían vendidos ilegalmente a delincuentes al precio de 40 mil pesos para el sacrificio ilegal de ganado mayor”.

Asimismo, dijeron que “el MININT está sancionado aquellas personas que van a la unidad a realizar denuncias falsas para justificar los delitos que cometen”.

Además, la nota recordó que mediante el DECRETO LEY 70/2022 de la Agricultura se puede penalizar con 10,000 pesos por animal a quien no tenga debidamente identificadas a sus reses y decomisárselas en caso de existir evidencias de adulteración en la identificación.

Dijeron, que el propietario que no cuente “con el documento que acredite la inscripción del ganado en el Registro Pecuario, puede ser penalizados con 500 pesos, la ocupación de los animales y la obligación de presentar los documentos dentro de las 72 horas posteriores; de no hacerlo en el término que se establece, se procede al decomiso”.

Igualmente explicaron que “es una violación que no declaren en el Registro Pecuario correspondiente los nacimientos de ganado mayor (10,000 pesos por cada animal); las muertes de ganado mayor (10,000 pesos por cada muerte no declarada); los faltantes de ganado mayor (10,000 pesos por cada animal); las compraventas, los traslados o cualquier tipo de operación que implique traspaso de propiedad (5,000 pesos por cada animal no declarado).

“Si no concurren ante el Registro Pecuario correspondiente, dentro del término establecido a actualizar los datos relacionados con el ganado mayor, lo cual puede ser penalizado con 20,000 pesos y la obligación de actualizarlos”, sostiene la publicación sobre la Ley que controla la ganadería en la isla.

Según este decreto, hay multas de 5,000 a 20,000 pesos por animal o decomisos si se realizan sin permiso estatal traslados de reses de una finca a otra; se compre o reciban ganado mayor por cualquier causa; se vendan o traspasen ganado mayor; se tenga ganado mayor no declarado, ni oportunamente inscrito en el Registro Pecuario; se suministren datos falsos o los oculten cuando estén obligados a informar al Registro Pecuario, o no se efectúen el conteo físico de los animales bajo su custodia según el procedimiento establecido.

“Si todos los organismos implicados hacen cumplir con rigor lo que dicta este Decreto, estamos seguros que se va acabar el relajo y el descontrol que tienen muchos delincuentes qué cuentan con masa ganadera, y disminuye el delito de hurto y sacrificio de ganado mayor a partir de que cada propietario tendrá que cuidar más sus ganados”, aseveró el citado perfil oficialista.

En la última semana trascendió que un ganadero cubano había sido detenido en Villa Clara por vender ilegalmente 30 cabezas de ganado de su propiedad.

Santiago Pérez Pérez realizaba denuncias falsas de robo de su ganado para luego venderlo, en el poblado de Manacas, municipio Santo Domingo, aseguró el perfil Fuerza del Pueblo.

El pasado 17 de julio la policía le realizó un conteo, detectó el faltante y terminó deteniendo al campesino, quien fuera expuesto en este perfil oficialista como una persona detestable y con antecedentes penales.

La publicación no explica cómo fue descubierta la venta ilegal ni de qué cargos se acusa a Pérez Pérez.

Actualmente los reportes de detenciones vinculadas al hurto y sacrificio de ganado mayor han crecido en Cuba, en medio de las críticas de campesinos de todo el país por la pasividad de las autoridades ante este delito que afecta sus animales.

Recién, otro perfil oficialista aseguró que tres cubanos fueron detenidos en la provincia de Holguín cuando cargaban más de 200 libras de carne de res en motorinas.

Los individuos, dos hombres y una mujer, fueron identificados como Marleny Velázquez Pupo, José Felix Toranzo y Abdiel Hinojosa Cisnero.

Poco antes se conoció que dos cubanos protagonizaron una persecución policial luego de que la policía los encontrara infraganti trasladando 145 libras de carne de res.

Los supuestos infractores, evitando ser detenidos, dejaron abandonada la moto y dos sacos con 145 libras de ganado vacuno.

También la pasada semana, un cubano fue detenido en el municipio de Manicaragua, en Villa Clara, luego de que durante un registro realizado en su vivienda las autoridades encontraran más de 150 libras de carne de res, así como instrumentos y ropa ensangrentada, resultantes presuntamente del sacrificio ilegal de ganado vacuno.

En este mismo mes, además, trascendió la detención de una familia que se dedicaba al hurto y sacrificio de ganado mayor en Villa Clara.