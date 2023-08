Ladrones encapuchados irrumpen a punta de pistola en casa de Florida

Dos ladrones encapuchados irrumpieron a punta de pistola en casa de una pareja en Pembroke Pines, Florida

Los dos delincuentes golpearon a las víctimas y destrozaron su casa, según medios locales.

Un video de seguridad pudo captar a un ladrón apuntando con un arma a la espalda de la mujer mientras un segundo hombre derriba la cámara.

“Estaba tratando de mantener la calma, mantener la calma para que no nos mataran a mí ni a él”, dijo la víctima a al canal Local 10.

“No quiero sentirme como me siento ahora. Tengo miedo. Temo por mi vida en este momento”, agregó.

La mujer estaba afuera de su casa en Marela Apartments, ubicada en Northwest 130th Avenue, hablando por teléfono, y cuando entró, los ladrones la siguieron. Su novio permanecía dentro de la vivienda.

Los pistoleros noquearon al hombre con una pistola y la golpeó a ella mientras exigían dinero en efectivo y una computadora portátil específica de su novio.

“No quiero que la gente sienta que yo tuve algo que ver con esto cuando no lo tuve. Él me arrojó contra la pared y mi cabeza golpeó un cuadro, y ahí fue cuando me incliné y me empujó justo aquí en el sofá”.

Los vecinos del complejo de apartamentos están preocupados por la seguridad tras el incidente

La policía de Pembroke Pines busca a los ladrones.

La víctima dijo que solo está agradecida de estar viva y que su novio se está recuperando.

A inicios de agosto trascendió que la policía buscaba a dos sujetos encapuchados que ingresaron en una propiedad privada en el suroeste de Miami-Dade e intentaron entrar incluso a una vivienda que estaba habitada por una joven.

El incidente desató un extenso operativo policial por aire y tierra que ciertamente impidió el robo, pero no permitió capturar a los presuntos ladrones, que fueron captados por la cámara de vigilancia de un vecino de la zona.