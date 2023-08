Triste anécdota sobre separación de familia cubana: Ahora solo veo a mi papi por WhatsApp

Un activista cubano relató una triste anécdota que da cuenta de la separación de las familias cubanas y de cómo muchos niños en la isla están marcados por la separación de sus seres queridos.

Manuel Viera relató que luego de que un grupo de amigas de su esposa los invitaran a una piscina a las afueras de Calabazar, en La Habana, presenció una emotiva conversación entre su hija y otra niña.

“Al llegar debajo del sol de mediodía mi hija jugaba con una amiguita de unos seis años y me relajé un poco, algo que no es muy habitual en mí, y me puse a jugar con ellas. Brenda saltaba, se subía en mi lomo, se lanzaba de mis hombros... Era inalcanzable”, narró Viera.

Según el activista, que la otra niña lo viera jugando con su hija desencadenó la siguiente conversación entre ellas:

--Él es tu papá?

--Si él es mi papi y es muy bueno --le dijo Brenda.

--Mi papá también es muy bueno y jugaba muchísimo conmigo, era muy divertido.

--¿Y por qué no vino tu papi? --le preguntó mi hija.

La niña con una tristeza muy genuina de esas que te arañan el alma y casi llorando le respondió:

--Mi papi se fue hace más de medio año ahora lo veo por WhatsApp.

Este cubano asegura que después de presenciar esa conversación lo que podía ser un día alegre terminó dominado por la tristeza.

“Triste, me sentí triste... No tienen perdón esos que sin crear riqueza o bienestar separan familias, esos que aferrados a un poder que no es de ellos rompen el corazón de miles y miles de niños, de madres, de abuelas... No tienen perdón”, comentó

En medio de la crisis migratoria más profunda de la historia de la isla, los desgarradores testimonios sobre la separación de la familia cubana son cada vez más frecuentes.

Hace unos días trascendió que una familia cubana formada por una pareja y tres hijos menores de edad debieron tomar la decisión de separarse luego de que le aprobaran el parole humanitario solo al padre y a dos de los menores, mientras que la madre y el otro hijo permanecen en Cuba en espera del permiso de viaje.

Más de 38 mil cubanos recibieron aprobación para viajar a EE.UU. desde que comenzó el programa de parole humanitario en enero, según cifras oficiales recientes del Departamento de Seguridad Nacional.

De los casos de cubanos revisados y aprobados, más de 35 mil han logrado llegar a territorio estadounidense.