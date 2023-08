Madre cubana pide ayuda para conseguir una prótesis para su hijo con paladar hendido

Una madre pidió ayuda en las redes sociales para conseguir una prótesis necesaria para su bebé, que padece de paladar hendido y no recibe tratamiento por parte de los servicios de salud del régimen cubano.

“Necesito una prótesis para mi bebé, ya que el hospital William Soler no tiene y a los médicos que he ido no me han podido resolver. Así es como se puede alimentar mi bebé, por favor. Mi número de teléfono es 55521648. Quien me quiera ayudar, que comparta esta información”, dijo la usuaria de Facebook identificada como Yili Mi.

Captura de pantalla Facebook / Yili Mi

Aunque en su publicación la madre cubana no precisó para qué parte del cuerpo era la prótesis que solicitaba, en los comentarios explicó a otro usuario que se trataba de una prótesis para el paladar hendido, una malformación relativamente frecuente en recién nacidos, y que requiere de una prótesis para facilitar la alimentación del bebé hasta la sencilla cirugía que soluciona el problema.

“Es en la boca; el bebé nació con el paladar hendido. Gracias por ayudarme”, dijo Yili Mi al internauta que se interesó por su petición de ayuda, publicada este viernes y a la cual ya varias personas daban respuesta mostrando su solidaridad.

El paladar de los recién nacidos a veces está dividido porque no se formó adecuadamente mientras crecía en la matriz. En Estados Unidos, 1 de cada 1,700 bebés nace con hendidura del paladar, según el sitio Krames Online.

La hendidura del paladar puede conllevar algunos desafíos, pero estos pueden controlarse. Una vez tratada, la hendidura del paladar generalmente no provoca problemas a largo plazo.

Esta malformación se trata con cirugías. La primera se realiza cuando el bebé tiene aproximadamente entre 9 y 18 meses. Pueden ser necesarias varias cirugías para corregir el paladar, de modo que luzca y funcione normalmente.

Hasta que se corrija la hendidura del paladar, es posible que el recién nacido necesite usar una prótesis (paladar artificial). Esta prótesis rellena la hendidura, de modo que el bebé pueda alimentarse mejor.

Un niño que nace con la hendidura del paladar tiene probabilidades de presentar problemas en su alimentación. Según el tipo y la forma de la hendidura del paladar, podría resultar difícil alimentarle. La leche puede entrarle por la nariz, lo cual puede provocar que se ahogue. Existen tetinas y biberones especiales que pueden ayudar.

Además, puede presentar problemas auditivos, dificultades en el habla, con tropiezos para pronunciar algunos sonidos, como las consonantes. Su timbre puede sonar nasal y difícil de comprender. Esto se debe a que la abertura del paladar hace que el aire se escape por la nariz. Problemas dentales y de aspecto también son frecuentes en bebés con hendidura del paladar.

La degradación de los servicios públicos, fundamentalmente en el área de la Salud Pública (MINSAP), obliga a los cubanos a recurrir a las redes sociales clamando por ayuda para sus familiares, o una visa humanitaria que les permita soñar con la posibilidad de salvar la vida a sus hijos.

El viernes pasado, una madre cubana con una hija de cinco años que padece de microcefalia y parálisis cerebral, pidió ayuda en las redes para solucionar el problema de su vivienda, tan grave que afecta la salud de su pequeña.

Días antes, otra madre con un hijo está diagnosticado de atrofia muscular espinal suplicó por una visa humanitaria que le permita intentar un tratamiento fuera del país.