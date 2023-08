Venezolano que encontró a la madre cubana abandonada en la selva: "Aún estoy afectado"

El joven migrante venezolano Rafael Mendoza, quien encontró a la cubana Marta León moribunda tras pasar seis días abandonada en al Selva del Darién, afirmó que todavía está afectado por lo sucedido.

"He seguido muy afectado. Uno porque mi mamá también se llama Marta, y dos porque sé lo que están pasando los cubanos y venezolanos", expresó en declaraciones a Radio Martí.

El joven encontró a la mujer moribunda al lado de un río, decía que llevaba seis días allí y que su hijo la había dejado abandonada.

Entonces sacó su teléfono y grabó un video que compartió en redes sociales para pedir que alguien la auxiliara. El material se viralizó y la mujer pudo ser rescatada por otro grupo de venezolanos más numeroso que venía detrás.

"Me acerco a ella y me dice que su hijo la dejó allí moribunda, me sentí muy culpable por no poder llevarla con nosotros, no éramos suficientes. Le dejamos medicinas, la ayudamos en lo que pudimos", explicó Mendoza, quien era activista por los derechos humanos en Venezuela y debió salir de su país por las constantes amenazas del régimen chavista.

En sus declaraciones, agradeció que el video haya ayudado a otros venezolanos a sacar a la cubana de la selva.

Otros venezolanos que cruzaban el Darién fueron quienes ayudaron a Marta y en una camilla improvisada la trasladaron durante cinco horas hasta la aldea de Bajo Chiquito, el primer lugar poblado del lado panameño del implacable Tapón del Darién.

"Creo que Venezuela está en su peor momento, nos están callando la boca, pero habemos muchas personas que seguimos creyendo que Venezuela y Cuba saldrán de estas dictaduras", concluyó Mendoza, quien dice que "cada día le pedimos a dios por Doña Marta, hasta que supimos que estaba a salvo".

León está recuperándose actualmente en un hospital de Panamá. Tiene una fractura en una pierna y un estado emocional frágil.

En declaraciones al periodista Mario J Pentón aseguró que "estaba en el río sola ahí, tirada, me pasaba días con miedo a los animales, tomando agua del río, me comía un caramelo y luego pedía auxilio".

En el conmovedor video filmado por Mendoza y posteado en sus redes para pedir ayuda Marta decía que su hijo la había abandonado en la selva después de intentar estrangularla. Luego no pudo moverse del lado del río porque tenía su pierna fracturada.