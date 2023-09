Humor: Receta de MasterChef Cuba

El actor y productor Jonathan Montelongo tiró de humor e ironía para reflejar la grave escasez de alimentos que azota a los cubanos residentes en la isla.

Montelongo -conocido en sus redes sociales como "Jonh Wayne"- mostró el proceso de cocción de un plato en una hipotética edición de un MasterChef cubano; plato en ese caso compuesto de un único ingrediente: agua.

En la receta aparece el agua en todas sus variantes, hasta destilada, pero el plato utiliza ese único ingrediente.

El sketch se ha viralizado en las últimas horas y ha generado casi 1,500 comentarios, la mayoría de ellos celebrando la acertada ocurrencia.

"Primera vez que veo un programa de cocina y tengo todos los ingredientes en casa. Me siento realizada, ya puedo morir en paz"; "El agua, la base de todo"; "Ese es plato típico cubano"; fueron algunos comentarios.

No obstante, no pocos aseguraron que en sus casos ellos no tienen ni agua.

"En mi casa no hay agua"; "Aquí en La Habana Vieja no tenemos tanta agua para eso. ¡Así que imagínate!"; "Y felicidades si tienes aunque sea agua"; "Ni agua tengo yo", coincidieron algunos.

"¿Se puede hacer sin agua?", cuestionó con gracia una internauta.

En medio de la grave crisis de alimentos que aqueja a los residentes en la isla, en los últimos años son recurrentes en Cuba las críticas a la presentación de programas de televisión sobre cocina, en particular Chefarándula, conducido por el chef español Miguel Ángel Jiménez Martínez, quien sería cocinero personal de Lis Cuesta, según reveló hace algunos meses el cineasta Lester Hamlet.

Su programa de cocina, en el que invita a personalidades del arte y la cultura, ha recibido numerosas críticas pues se transmitía en horario estelar en un momento de extrema carencia de alimentos en la isla.

La mayoría de las recetas que comparte Jiménez Martínez -quien lleva alrededor de una década viviendo en Cuba- no pueden hacerse en las casas porque la población no tiene recursos para adquirir los ingredientes. Ante las críticas, en marzo el show de cocina fue retirado del horario estelar y se mantiene en la programación, aunque con menor audiencia.

También han recibido críticas la difusión de recetas de cocina a través de medios oficialistas como Cubadebate, recetas que en casi todos los casos se alejan de las posibilidades reales.