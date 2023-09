Logran comprar en el extranjero medicamentos para niña cubana con leucemia

La niña holguinera enferma de leucemia podrá contar con los dos fármacos necesarios para su tratamiento que no están en existencia en el país.

Así lo informo la actriz y activista Isol G, quien agradeció a todos los que contribuyeron a esta causa, en especial la activista Diasniurka Salcedo Verdecia y el periodista independiente Alberto Arego.

“Una seguidora no dudo en donar parte de estas medicinas que vienen en camino de Holguín, se recogen hoy en la noche en la terminal de Villanueva …. Gracias también a la persona que dono los otros bulbos y el dinero desde EEUU, para completar este tratamiento, que si dios permite ese envío llega el martes”, informó este sábado en Facebook.

Facebook / Isol G.

“Si alguien quiere hacerle llegar algo directamente a su mamá o a ella al hospital puede contactarme sin problema alguno. ¡¡Y nada en nombre de su mamita y de todos los administradores e integrantes de mi organización de ayuda humanitaria les deseamos muchas bendiciones y recuerden que MAÑANA SIEMPRE SERA BONITO !!y sincero agradecimiento”, agregó.

Liz, de dos años, sufre de leucemia linfoblástica aguda y está ingresada porque tuvo una recaída.

La niña necesitaba con urgencia dos fármacos para completar su tratamiento: Ifosfamida y Etopósido. Ambos se incluyen dentro de los medicamentos de quimioterapia anticancerosos y ninguno está disponible en los hospitales cubanos.

En medio de la crisis sanitaria que afecta al país, cada vez son más frecuentes ver en redes sociales pedidos de ayuda para enfermos cubanos, muchos de ellos niños, a los que no se les garantizan los medicamentos, insumos o tratamientos que requieren.

El miércoles, un hombre mostró el caso de un niño de tres años de Ciego de Ávila que necesita bolsas de colostomía.

“Su nombre es Gleider Alvarez Pozo, un pequeño de tres años que fue operado hace tres meses, teniendo que ir a Camagüey mensualmente a los turnos y necesita estas bolsas de colostomía, pues no las hay”, dijo en Facebook Obdiel Torres Guevara.

Esta semana, trascendió la denuncia de una madre que lleva más de un año esperando a que operen a su hijo de una luxación de cadera para devolverle su movilidad.

“Llevo en espera un año y me dicen así frescamente que la situación del país no se normaliza, que busque alternativas, que ya no está en sus manos y que no hay esperanza de que mejore la situación”, escribió en Facebook Tania Marine.

El niño de siete años no puede jugar ni correr. Hace un año le prometieron la intervención y su mamá compró absolutamente todo (“solo faltó la bata del médico”), y todavía nada. Ella llama cada día al médico solo para oír el mismo pretexto de la “situación del país”.

La afligida mujer, que no puede ver a su niño caminar con normalidad, se pregunta si con el hijo de un dirigente habría pasado lo mismo.