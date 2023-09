Cubano acusado de asesinato en Italia será sometido a evaluación psiquiátrica

Jonathan Fals Reyes, un cubano de 29 años detenido en junio pasado por el asesinato de un rumano que lo alojaba en su casa en Desio, Italia, será sometido a evaluación psiquiátrica, según medios de prensa locales.

La defensa del cubano, quien permanece en prisión acusado de asesinar a Adam Iulian, de 48 años, solicitó la pericia psiquiátrica al tribunal a cargo del caso, indicó el periódico Il Giorno.

El juez de instrucción de Monza, Andrea Giudici, aceptó la petición, que busca determinar si el imputado estaba en plenas capacidades mentales en el momento en que supuestamente cometió el crimen. En diciembre se conocerá el resultado de la pericia.

Fals Reyes estaba alquilado en la casa de la víctima desde hacía algunas semanas y, presuntamente, el atraso en el pago de la renta fue la razón que lo motivó a agredir brutalmente al rumano.

El cubano estaba bajo los efectos de las drogas, según las autoridades, cuando atacó a Iulian con múltiples puñaladas -las asestadas en la nuca resultaron fatales- y también patadas, en el balcón del inmueble, la mañana del domingo 4 de junio. Algunos vecinos alertaron al 112, número de la policía.

Los expertos tendrán que comprobar si su actuación puede considerarse un arrebato de locura.

"Yo no lo maté, no tenía deudas por el alquiler", afirmó Fals Reyes, quien fue encontrado por los carabinieri en claro estado de agitación en via Conciliazione, con dos maletas en las manos, mientras intentaba escapar.

El supuesto asesino trató de deshacerse de su ropa manchada de sangre y del arma homicida en un contenedor de basura cercano a la casa, donde poco después oficiales de la Compañía Desio lo identificaron y arrestaron.

El joven cubano, que según sus redes sociales es natural de La Habana, trabajaba en centros nocturnos en Italia y había sido detenido y denunciado anteriormente, incluso por posesión de armas blancas.

Adam Iulian vivía con su pareja, a nombre de quien estaba registrada la casa, en el antiguo juzgado de Monza Brianza, en Via Matteotti #33. Realizaba trabajos ocasionales como obrero y albañil, pero presuntamente también obtenía dinero mediante alquileres no declarados en el inmueble donde ocurrió el asesinato.

En junio, el juez ratificó la detención de Fals Reyes por el cargo de homicidio intencional y ordenó su permanencia en prisión, sustentado en la acumulación de pruebas incriminatorias presentadas por los investigadores.

En 2012, los hermanos cubanos Lisandra Águila Rico y Reiver Laborde Rico torturaron y asesinaron a una pareja de ancianos en la localidad italiana Lignano Sabbiadoro. Ella fue condenada a cadena perpetua en Italia, y el hermano, que logró huir a Cuba tras el crimen, fue condenado en la isla a 20 años de prisión.