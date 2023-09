Así fue la demolición con explosivos de chimenea en Ciego de Ávila

La demolición con explosivos de la vieja chimenea del pueblo de Velasco, en el municipio avileño Primero de Enero, se efectuó este sábado por la tarde como estaba previsto.

La población local asistió curiosa y emocionada al acontecimiento. Aunque el derribo de la estructura era un reclamo popular, por el peligro que representaba, para muchos fue también un momento triste ver caer algo que los ha acompañado toda la vida.

"Mis manos tiemblan, no he podido escribir en minutos, adiós para siempre Torre de Velasco. Te llevas el sello del patrimonio de nuestro pueblo, hoy miles de velasqueños lloramos dentro y fuera con tu caída", expreso en su Facebook Obdiel Torres Guevara, un lugareño que estuvo desde 2017 alertando a las autoridades del riesgo que representaba la chimenea de concreto de 64 metros.

Torres Guevara se siente triste dio las gracias a todo el equipo que estuvo implicado en la riesgosa tarea.

"Gracias en nombre de todo un pueblo que temía lo peor ante un símbolo patrimonial que pasó a convertirse en un enemigo", dijo en Facebook.

Captura de Facebook / Obdiel Torres Guevara

"Solo quiero que la historia diga: se hizo lo correcto y no. Por no hacer lo correcto murieron bajo los escombros decenas de velasqueños. Me duele como historiador ver esas imágenes, me dolió no estar ahí, me duele que el mayor símbolo de nuestra identidad ya no esté, todo cambia, como dice la canción, pero no nos resignamos", concluyó.

Finalmente, después de años viviendo bajo el peligro de ser aplastados, los vecinos de Velasco se acostarán este sábado con la certeza de que la chimenea centenaria del lugar ya no existe.

Desde por la mañana, se encontraban los expertos abriendo agujeros en la base de la torre y poniendo explosivos para la demolición controlada.

"Jamás en este pueblo hubo tanta gente extraña, jamás la apacible tranquilidad de este apartado pueblito fue alterada por personas de diferentes trajes según las organizaciones a la que pertenecen. Eres toda una guerrera, hasta tu último momento dando batalla, nuestra Torre de Velasco. ¡Hasta siempre!", expresó Torres Guevara.

En abril pasado, este maestro de profesión advirtió en sus redes sociales del peligro de la chimenea, y señaló que debido a su alto grado de deterioro, ya que en sus 99 años nunca fue reparada, podría venirse abajo en cualquier momento.

Según detalló entonces, la estructura se encuentra en medio del centro del pueblo, a 40 metros de un edificio multifamiliar de 30 apartamentos, con viviendas a solo 25 metros y un círculo infantil a 65 metros.

El reclamante, que reside en Uruguay, subrayó que cuando vivía en Cuba, la única respuesta que recibió ante sus múltiples denuncias fue que "hasta la Seguridad del Estado me tiraron para arriba", porque "les molestaban mis publicaciones".