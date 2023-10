Migrantes cubanos en México sobre tragedia en Chiapas: "Sufrieron un triste final, pero te ves obligada"

Migrantes cubanos concentrados en la frontera sur de México ofrecieron declaraciones a medios de ese país y lamentaron la muerte de 10 ciudadanas cubanas en Chiapas, pero reconocieron que la vida en Cuba es insufrible y lleva a muchos a emigrar de manera desesperada.

Tres cubanos que formaban parte de un nutrido grupo de compatriotas varados ante dependencias de las autoridades migratorias mexicanas, accedieron a ofrecer declaraciones para el medio mexicano Portal Fronterizo, explicando la consternación que embarga a todos los allí reunidos.

“Nosotros andamos con niños, la familia entera”, indicó una mujer. “Tuvimos que deshacernos de lo poco que adquirimos en Cuba para salir a esta carrera, que no sabemos cómo la podemos terminar… Y fatalmente esas personas ayer tuvieron un triste final, pero… te ves obligada”.

Las restricciones a la movilidad impuestas por las autoridades mexicanas para los migrantes cubanos dentro de su territorio, obligan a muchos de estos a tener que acudir a “coyotes” para continuar su ruta migratoria. Por ello, son muchos los que piden que se les entreguen salvoconductos para poder transitar libremente por México.

“Si no hubiesen quitado los vuelos, esas personas no se hubiesen arriesgado. Si vas a pagar tu pasaje, ¿por qué quitar los vuelos, por qué quitar la protección y lanzarse en un camión, desprotegidos, un poco de gente sin tener de dónde aguantarse ni nada?”, dijo la cubana.

Achacando la responsabilidad a las restricciones de las autoridades mexicanas, la mujer remarcó que “si hay un vuelo, tú te vas directamente… si te permiten comprar tu pasaje en el ómnibus, al precio oficial, y que las personas puedan adquirirlo”.

Otro joven, sin embargo, apuntó al gobierno cubano como responsable de la situación de los migrantes de la Isla y exigió que intercedieran por ellos ante las autoridades mexicas. “Si el gobierno se preocupara un poquito más por los emigrantes, tal vez no fuera tan difícil el proceso que tenemos que pasar. Pero no están preocupándose como deberían”, opinó.

“Ellos saben perfectamente la situación que estamos viviendo. No estamos emigrando porque queremos emigrar, no andamos emigrando por situación económica. Estamos emigrando por la situación que se vive en el país, que no se preocupan por nosotros. Y eso nos obliga a emigrar”, denunció el joven.

Afirmó que la gran mayoría de emigrantes se marchan de Cuba obligados por la crítica situación que allí se vive. “El gobierno mismo no se está preocupando por nada de lo que pasa con nosotros”, insistió, subrayando la indiferencia de las autoridades cubanas hacia los problemas de sus ciudadanos, tanto en Cuba, como en terceros países.

“Es duro, es difícil saber que a un paisano nuestro le pasan estas cosas, ya sea por un accidente o por un secuestro. Es triste. Nadie quiere que pase, porque tenemos familia que han salido delante, que vienen detrás, que quedan, que van a salir más adelante… Pero así es la vida, a eso es a lo que nos exponemos”, concluyó.

Para un tercer joven entrevistado, la muerte de diez compatriotas es una tragedia difícil de asimilar. “Es difícil, pero más difícil es estar en Cuba. Se pasa hambre, miseria, de todo se pasa ahí. Arriesgas la vida, porque a los coyotes no les importa nada, solo el dinero”, añadió el joven.

Al menos 10 migrantes cubanos murieron y 17 resultaron heridos en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en Chiapas. Este martes, la Embajada de Cuba en México indicó que un menor de edad cubano está en estado crítico.

La Embajada no hizo referencia a la información publicada por medios mexicanos, según la cual María Fernanda Lara Taravela, una niña cubana de 12 años, habría fallecido en el terrible accidente.

Alegando que “Cuba mantiene contacto presencial y permanente con las víctimas y familiares de los nacionales involucrados en un accidente automovilístico en Chiapas”, la cancillería cubana sigue manejando de forma opaca la información sobre la tragedia.

Hace dos semana, al menos 22 migrantes cubanos, entre ellos tres menores con edades comprendidas entre 5 y 7 años, resultaron heridos al volcarse la camioneta que habían alquilado para trasladarse desde el municipio Unión Hidalgo a la ciudad de Juchitán, ambos territorios en el estado de Oaxaca, al sur de México.

De la veintena de heridos, seis -tres hombres y tres mujeres- tuvieron lesiones más serias, entre ellas fracturas en los hombros y algunas contusiones.

La herida de mayor consideración fue una adulta mayor de más de 60 años.

En la primera semana de septiembre trascendió que más de 20 mil migrantes cubanos se encontraban en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, a la espera de realizar trámites migratorios para regularizar su situación o continuar su travesía hacia Estados Unidos.

En los últimos dos años lamentablemente han sido varios los reportes de accidentes de tránsito que involucran a migrantes, entre ellos cubanos, mientras avanzan por vía terrestre hacia la frontera sur de EE.UU.