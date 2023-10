Asaltan con un machete a cinco adolescentes a plena luz del día en parque de La Habana para robarles

Cinco adolescentes cubanos estudiantes del preuniversitario Aristides Viera, en el habanero municipio Playa, fueron asaltados en la tarde del martes por una pareja que portaba un machete y que los despojaron de sus teléfonos celulares y de otras pertenencias.

Fue la youtuber cubana Lorena Maña, hermana de una de las víctimas, quien dio a conocer el caso, tras precisar que su hermano Pavel fue uno de los asaltados.

El propio adolescente, de 16 años, relató que él y sus amigos estuvieron un rato sentados en el conocido como Parque de los Ahorcados, en 5ta. Avenida y calle 26, y que fue cuando se levantaron para irse que de repente apareció una pareja para intimidarlos.

El hombre sacó un machete y los mantuvo amenazados mientras la mujer iba guardando los teléfonos.

Explica que cuando ellos se fueron él cogió una piedra del suelo y fue tras ellos pero al doblar una calle ya no estaban, lo que lo hace pensar que alguien los estaba esperando en un carro.

A pesar de hacer la denuncia del robo ante la policía, las víctimas todavía no han logrado hacer un retrato hablado de los asaltantes para que puedan dar con ellos.

Pavel cuenta que este miércoles pasaron muchas horas en una estación policial pero no pudieron hacer el retrato porque les explicaron que solo había dos peritos y que estaban en un caso en la calle.

"Los hubieran matado con los machetes. Cuba ya no es segura, Cuba es un peligro, este país es un peligro ya se los digo a todos para que estén alertas aquí en Cuba se pasa mucha hambre y mucha necesidad y la gente está desesperada tratando de buscar dinero porque no hay comida, no hay dinero, no hay nada", alertó por su parte Lorena Maña en otro video difundido en sus redes sociales.

El caso se inserta en la creciente ola de inseguridad ciudadana que aqueja a la sociedad cubana desde hace meses.

En días recientes fue noticia el arresto de dos hombres a los que se les acusa de robar 15 mil pesos en una bodega en la madrugada del 15 de octubre en el reparto Lutgardita, en el habanero municipio Boyeros, tras intimidar al custodio con un arma blanca.

En otro robo reciente, una joven fue arrestada en Báguanos, Holguín, tras ser acusada de entrar una vivienda por una ventana robar un televisor, un fogón de inducción, una tostadora y una cafetera.