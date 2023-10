Cubano se lanza a la "acuicultura familiar" en Pinar del Río

Un cubano en el municipio pinareño Consolación del Sur inició la cría de peces en un pequeño charco creado en lo que parece ser su finca, informaron autoridades locales.

La directora Nacional de la Agricultura Urbana, SubUrbana y Familiar, Elizabeth Peña, celebró la iniciativa a través de un post en la plataforma X, antes Twitter, donde etiquetó a varios de los altos dirigentes del país.

"Acuicultura familiar en Consolación del Sur, provincia Pinar del Río. Todos podemos contribuir a la Soberanía Alimentaria", publicó.

Los peces, que parecen carpas, viven en condiciones higiénico-sanitarias deficientes en un estanque artificial, donde no se observan mecanismo de drenaje del agua.

En julio pasado el viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca, propuso a las familias criar peces en estanques construidos en sus barrios, como una forma para mejorar la alimentación.

Con un tono enérgico y autoritario, Tapia aseguró a los diputados a la Asamblea Nacional que la acuicultura a nivel local es una manera de obtener alimentos que ya se empleó en Cuba en los años 90.

Sin embargo, en su intervención el funcionario no se refirió a las causas por las que la mayoría de los cubanos llevan años sin consumir pescado, a excepción de los pocos que pueden comprarlo en el mercado negro.

La excusa del gobierno es que Cuba está rodeada de aguas que no poseen los niveles de peces necesarios para cubrir la demanda de la población, un hecho que, aunque cierto, se contradice con la amplia exportación de alimentos marinos por parte de la industria pesquera cubana.

A finales de 2022, el gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó que en Cuba hay una Ley de Soberanía Alimentaria y no hay alimentos; una Ley de Fomento Ganadero, y no hay ganado; y una Ley de Pesca, y no hay pescado. Sin embargo, no reconoce su responsabilidad en el asunto y culpa de la crisis al embargo estadounidense y a cuestiones internacionales como los altos precios de los productos que debe comprar el país para el desarrollo de estas industrias.

En 2021 el consumo anual per cápita de pescado en la isla bajó "de 16 kg a unos 3.8 kg", según cifras oficiales, y ahora este es casi inexistente.