VIRAL: Hombre lanza dinero desde un balcón en Miami

Foto © Collage Captura de Instagram/Only in Dade

Un hombre sorprendió a un grupo de viandantes en Miami tras lanzar dinero desde un balcón. El video, que se viralizó desde el popular grupo de Instagram Only in Dade, generó multitud de críticas, aunque tampoco faltaron quienes lamentaron no haber sido testigos del momento.

"Eso es arrogante. Si de verdad quieres ayudar a la gente, hazlo con respeto, por favor"; "Espero que estas personas ganen un sentido de dignidad algún día"; "¡El placer de la humillación para estas personas!"; "Cero dignidad en ambos extremos", opinaron los más indignados.

No obstante, otros admitieron que dependiendo del tipo de billete también se hubieran lanzado a recogerlos.

"¿Estos son de 1 $, 5 $, 10 $, 20 ó 100 $? Eso determinaría si yo los recogería", comentó alguien.

Otros adviriteron que ante un caso así se lanzarían a recoger el dinero aunque fueran billetes de un dólar.

"¡Si es real, cojo el dinero! ¡No me importa cuánto sea!"; "Recojo peniques. Crecí viendo a mi abuelo pasar por teléfonos públicos comprobando si alguien dejó el cambio. No se trata de no tener dignidad o necesitar el dinero", sentenciaron dos comentaristas.

Tampoco faltaron los irónicos, que repararon en la planta baja desde la que el generoso ciudadano hizo su donación económica, lo cual consideran indicio de que no es tan poderoso en realidad.

"Tirando facturas desde el segundo piso de un rascacielos de Brickell"; " Podría agregar que está en el segundo piso del condominio. Renta baja/clase baja. Probablemente ni siquiera puede deletrear 'PH".

Un internauta muy observador concluyó que el gesto de decepción del hombre que sale en el video vestido con un pulóver azul, que se lleva la mano al codo en señal de "tacaño", es la prueba concluyente de que los billetes no eran de alta denominación.

Aunque no está claro quién fue el autor de la donación callejera, el perfil de Instagram Only in Dade etiquetó a "Cino dinero", que se define como rapero y cantante de Hip Hop.

Son los raperos justamente los que en los últimos años han popularizado escenas similares.

Además del muy conocido entre los cubanos Tekashi 6ix9ine, que generó buena polémica sobre el tema durante sus visitas a Cuba, el norteamericano Ralo o el español Yung Beef también acostumbran a tales prácticas. Este último lanzó 5 mil euros en la plaza Callao de Madrid en marzo de este año para promocionar su nuevo disco.