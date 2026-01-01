¿Presagio del fin de la dictadura? La bandera cubana se niega a ondear en Santiago al comenzar 2026

Ver más

Durante la ceremonia oficial de la bandera en Santiago de Cuba, justo segundos antes de la última campanada del 2025, un hecho inusual dejó sin aliento a muchos cubanos: la bandera nacional se trabó a medio camino mientras era izada. Los organizadores tuvieron que bajarla completamente y volver a subirla, pero el viento se negó a moverla.

El incidente, ocurrido en uno de los actos del país que “celebra” el triunfo de la dictadura que comenzó el 1ro de enero, se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó una ola de comentarios cargados de simbolismo, dolor y esperanza. Muchos lo interpretaron como una señal del destino o incluso como el presagio del fin del régimen.

Captura Facebook / Tvsantiago

“Esa bandera sabe que está de luto y por eso se quedó a media asta”, escribió un usuario, mientras otra cubana comentó: “Hasta la bandera nacional está cansada de ser izada por esa dictadura que tanta sangre inocente ha derramado”.

Otros internautas vieron en el momento un mensaje espiritual. “El viento siente el sufrimiento del pueblo cubano. Es hora de que Cuba sea libre”, escribió otro usuario. “Hasta la bandera siente vergüenza”, añadió una santiaguera.

La escena se convirtió en un punto de catarsis colectiva en Facebook. Entre las decenas de mensajes que acompañaron el video publicado por CiberCuba, se podían leer expresiones como “Esa bandera no ondea feliz”, “Está triste”, “Ya no aguanta más” o “La bandera dice: no quiero estar en Cuba”.

Lo más leído hoy:

Para muchos, el 2026 comenzó con una carga simbólica imposible de ignorar. En medio de apagones, escasez y descontento social, la imagen de una bandera que se niega a ser izada y a ondear frente a la cúpula gobernante fue interpretada como un mensaje de resistencia, grito silencioso de un país que lleva demasiado tiempo reprimido.

“Quizás —solo quizás— esta vez el mensaje no vino de un político, sino del propio símbolo de la nación”, escribió una usuaria. “La bandera habló por todos nosotros”.

No pasó desapercibido el hecho de que la bandera fuera izada al revés. En el lenguaje universal de los símbolos, una bandera invertida representa una llamada de auxilio, una señal de que la nación está en peligro o atraviesa una crisis extrema. Para muchos cubanos, ese instante tuvo un peso aún mayor: una forma de protesta que, aunque accidental, pareció venir desde lo más profundo del alma de tantos cubanos ahogados en una crisis sin precedente.

El video acumuló cientos de comentarios y reacciones en pocos minutos, confirmando que incluso en los actos oficiales más controlados, los cubanos pueden ver en los pequeños detalles el deseo de libertad.