Seidy La Niña se transforma en sirena: "Yo se los dije que soy Ariel mulatica"

Después de su cambio de look y apostar por el cabello rojo, Seidy La Niña no se conformó con decir que se siente Ariel, pero mulatica, y se disfrazó de sirena para demostrar el parecido.

La cantante cubana, que es super ocurrente, subió a su Instagram un video posando con un vestuario de sirena que le ganó decenas de piropos.

“Yo se los dije, yo se los dije, que yo soy Ariel, Ariel mulatica. Señores miren esto, miren esta bellezura (…) me siento como que estoy `under the sea´”, dijo mientras enseñaba a todos sus fans su disfraz.

Sin dudas el atuendo le quedaba espectacular; al revelador top en forma de conchas y que apenas cubría sus senos, y la falda verde en forma de cola de sirena se sumaba su cabello rojo totalmente suelto y una corona de adorno.

A medida que avanza el video la artista comenzó a debatirse entre si es Ariel o Coralina y hasta se puso a bailar la canción de este último dibujo animado.

Si bien el baile comenzó suabe, Seidy terminó con mucho ritmo como toda una Coralina cubana y repartera.

“Te amo que hermosa”; “Guapísima paisana, una sirenita Ariel a lo cubano, estás divina. Besos y bendiciones”; “Eres única”; “Dios mío qué bella”; “Te pareces a la sirenita nueva de Disney, guapísima diva”; “Ay wao estás espectacular ese cabello está hermoso”; “Eres muy original me gusta mucho tu forma eres muy natural”; “Hay que linda pareces una sirenita”, le escribieron algunos seguidores en los comentarios.

Hace unos días Seidy sorprendió con este cambio radical de look por el que le han llovido los elogios y en ese momento confesó a sus seguidores que nunca se había pintado el cabello de rojo.