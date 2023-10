Limay Blanco: "Mientras más hago, más ataques recibo"

El humorista cubano Limay Blanco, quien lleva a cabo una obra social de ayuda a personas necesitadas, lamentó todos los ataques que recibe solo por colaborar con los demás.

Limay compartió un mensaje en sus redes, donde recordó que está cumpliendo un mandamiento de Dios, aunque muchos no lo entiendan.

"Me han puesto muchos nombretes, lo mismo dentro que fuera de mi país, mis mismos hermanos, por hacer estas cosas y mientras más hago más ataques recibo. Y a veces quisiera entender qué estoy haciendo mal, por qué tanto odio, por qué algunos me miran como lo que no soy", expresó.

El comediante aclaró que no es un filántropo porque él pide donaciones y los filántropos no piden donaciones, sino que ayudan con su propio dinero.

También dijo que no se considera un buen cristiano, porque dice malas palabras en sus espectáculos, fuma para calmar la ansiedad y casi ni va a las reuniones de su congregación.

"Pero quieres que te diga la verdad, una verdad que no puedo negar. Qué bien se siente hacer el bien. Que es con dinero ajeno, tal vez tengas razón, pero qué bien se siente que esa persona que perdió la mitad de su casa por un incendio, gracias a sus donaciones, mira, ya tiene su techo y todo lo que se le quemó nuevo de paquete", subrayó, en alusión al caso de una familia de Boyeros, en La Habana, que el septiembre perdió casi toda su casa en un incendio.

"De algo sí estoy seguro, que cada vez que ustedes me ayudan hacer estas cosas, algo debe pasar en el reino de los cielos. Solo le pido a Dios que me proteja mucho y que no quite sus ojos sobre este ministerio de ayuda Cristo Cambia Vidas", añadió.

El Ministerio Cristo Cambia Vidas es un proyecto humanitario con el cual Limay Blanco ayuda a personas vulnerables, gracias a materiales, insumos y dinero que le donan cubanos dentro y fuera de la Isla y a otros que entrega él mismo.

Hasta el momento ha entregado 25 casas a familias que no tenían donde vivir, y su objetivo es llegar a 100. Además, ha proporcionado medicamentos, sillas de rueda, electrodomésticos y muebles a centenares de personas sin recursos.

A comienzos de mes, una madre le escribió un desgarrador mensaje pidiéndole no abandonar su proyecto, porque a pesar de que hay personas malagradecidas, muchas otras lo admiran y lo siguen.

La mujer precisó que su hijo de dos años murió de cáncer, y que quizás con la ayuda de Limay habría podido vivir algo más.

Estas palabras, en medio de una grave crisis en Cuba, donde muchos necesitados han sido olvidados por el gobierno, conmovieron al humorista, que las consideró el combustible que requiere para seguir adelante.