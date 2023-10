Todoterreno Audi se estrella contra concesionario de BMW en Miami

Un todoterreno de la marca alemana Audi se estrelló este sábado contra un concesionario de autos alemanes BMW en Miami.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad del establecimiento muestran el momento en que el conductor del Audi pierde el control del vehículo y termina atravesando una valla y derribando una palmera dentro del concesionario.

Afortunadamente, nadie salió herido en el incidente y solo algunos vehículos sufrieron golpes a causa de la entrada descontrolada y aparatosa del Audi.

El suceso provocó comentarios entre los usuarios de la página de Instagram Only in Dade, que no desaprovecharon la ocasión para bromear sobre la rivalidad entre los dos fabricantes alemanes de autos de alta gama.

"Un Audi se estrelló contra el centro de servicio Braman BMW. El Audi golpeó la rampa, saltó, sacó palmeras de la parcela y dañó varios coches en el parqueo. Afortunadamente no hay heridos", indicó el sitio de sucesos.

"La guerra de Audi vs BMW se está intensificando", bromeó un usuario en los comentarios. "Hace un par de meses un coche atravesó la sala de exposición de este mismo concesionario", recordó otro.

Y efectivamente, su memoria es exacta: a finales de mayo un anciano de Miami sufrió un problema de salud que le hizo perder el control del volante y terminó chocando a un ciclista, al que le ocasionó heridas graves en la cabeza.

El conductor de 70 años golpeó además tres carros antes de estrellarse contra el concesionario Braman en el 2060 de Biscayne Boulevard, donde también causó daños a otros tres vehículos.

El hecho ocurrió en el Downtown de Miami, a la altura de la calle 21 del noreste. Según explicó el Departamento de Policía de Miami-Dade, tras golpear al ciclista, el conductor entró en pánico, puso el carro en reversa y aceleró.

"Golpea tres vehículos en la carretera y termina en Braman Showroom golpeando coches dentro. Nadie adentro resultó herido. El conductor NO parece estar bajo la influencia de drogas o alcohol", detalló en su cuenta de Instagram el sitio Only in Dade.