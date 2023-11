Cubano genera polémica al decir que no va a trabajar en EE.UU: "Vine para aquí engañado"

Un cubano residente en EE.UU. generó polémica en redes sociales tras viralizarse un video en el que dijo que no estaba dispuesto a trabajar por un salario de 2 mil dólares al mes y afirmar que se conformaba con los Food Stamps.

“Que me digan lo que me tengan que decir, voy a seguir viviendo de los Food Stamps. No voy a trabajarle a nadie por 80 dólares. No voy a llegar a las 8 y 9 de la noche y levantarme a las 4 de la mañana para cobrar 80 dólares, y cobrar 2 mil dólares al mes y pagar los 2 mil dólares de renta y entonces quedarme endeudado con los otros 'biles'”, afirmó el joven cuyas explosivas palabras se compartieron en varios perfiles en un lapso de pocas horas.

"Estoy en modo Food Stamps y modo Cuba. Voy a vivir con la carona. A careta pura de concreto […] Vine para aquí engañado. Estoy ya en modo fula. No voy a trabajarle a nadie para nada. Con los pies levantados y esperando que me caigan los pajaros del cielo, más nada”, añadió, y sugiró que el permiso de trabajo se lo den a los que tienen I-220A.

“No le trabajo a nadie, menos por 80 dólares...quiero mínimo 300-400 dólares al día por un máximo de 6 horas... en oficina con aire acondicionado”, concluyó.

"Carga pública. Razón de expulsión”, comentó el mismísimo influencer Alexander Otaola entre los más de 700 mensajes que generó la publicación desde el perfil de Instagram La Balsa Cubana.

Captura de Instagram/La Balsa Cubana

Sin embargo, horas después un video del mismo cubano -quien por lo visto es originario de Las Tunas- pareció convertir en broma su declaración anterior, algo que no sentó nada bien a muchos.

“Para todos esos que decían que yo era un descarado, que yo no trabajaba, que yo soy un parásito de la sociedad, que soy lo peor, lamento informarle que tenían razón...”, comentó jocoso el joven mientras se le veía con unos guantes en una cocina en la que al parecer trabaja.

Captura de Instagram/La Balsa Cubana

El nuevo video, lejos de aliviar las críticas, generó otras nuevas: las de buscar la viralidad a partir de mensajes de este tipo.

“¡Qué pena que la gente quiera hacerse viral con este tipo de mensajes en vez de pensar en trabajar y recomendar hacer las cosas bien! Aquí les dejo el último video viral del que todos andan comentando”, escribió en sus redes el periodista Mario J. Pentón.

Captura de Facebook/Mario J. Pentón

“Es un mal chiste", insistió el comunicador en el apartado comentarios.

“Detrás de todo esto hay otro discurso que apuntala lo que quiere el castrismo, cambiar el foco de la discusión”, añadió Pentón.

No es la primera vez que una declaración similar se viraliza en redes sociales.

En julio la polémica influencer cubana Cintia Medrero García -conocida como "La Cintumbare"- arremetió en Tik Tok contra el presidente Joe Biden por darle permiso de trabajo y quitarle los Food Stamps.

"Como se pone 'mi tío Biden', me quitó los Food Stamps y me dio permiso de trabajo. ¿Qué tú me quieres decir con eso, tíito? ¿Que trabaje? Yo no voy a trabajar porque yo no vine a este país a trabajar", dijo la influencer en un breve pero explosivo video que se viralizó con rapidez.

Auténtica incendiaria de las redes, La Cintumbare -quien reside en Houston, Texas- retornó en otro video sacudida por el alcance de sus palabras en redes.

Sin embargo, lejos de dar marcha atrás, "La Cinto" -como se autodenomina- le dijo a Biden que ella es la única cubana honesta que dice la verdad, y argumentó que la cantidad de ciudadanos de la isla que están robando en EE.UU. confirma que no quieren trabajar.

Los polémicos mensajes citados -generados o no solo en busca de la viralidad- alternan con otros, igualmente virales, que promueven buenos consejos enfilados a la marea de cubanos que en los dos últimos años han arribado a territorio estadounidense.