Only in Dade: El gracioso diálogo entre una cubana y un norteamericano a propósito de un Tesla

Only in Dade. Un gracioso diálogo entre una cubana y un joven norteamericano a propósito de un auto Tesla se ha viralizado en redes sociales e invita a reflexionar sobre el daño que hacen los prejuicios.

Todo empezó cuando un joven tocó en la puerta de una vivienda tras ver un Tesla parqueado frente a un domicilio ¿El motivo? Se desconoce.

Lo realmente surrealista siguió cuando una cubana abrió la puerta y tras escuchar que la abordaban en inglés sentenció: "No hablo inglés".

"¿Un poquito?", insistió el americano en español, quien acto seguido preguntó si alguien en la casa hablaba su idioma.

"No no hay nadie aquí que hable inglés", volvió a insistir la señora, a lo que contestó confundido el joven: "Tú tienes un Tesla".

En un afán por aclarar que nada tiene que ver una cosa con la otra, la cubana dio una respuesta digna de enmarcar: "Está bien, yo puedo tener un Tesla pero no hablo inglés... lo que puedo es tener billete sin necesidad de hablar inglés".

Cuando frustrado el joven se dio la vuelta para irse, la señora concluyó: "¡Qué fresco!".

Imposible no reírse ante la curiosa conversación, que fue compartida desde el perfil en Twitter de Only in Dade.