"Cuba es una prisión de la que escapas", dice cubano en España

Un cubano residente en España se mostró rotundo al ser entrevistado por una TikToker en plena calle que le preguntó por qué había abandonado su país y si no volvería.

"Me fui de Cuba porque hay que escapar de la dictadura. La dictadura censura todo y solo da miseria y tiene al pueblo sumido en la desgracia absoluta. Eso es lo que da el comunismo", explicó el entrevistado en declaraciones a la tiktoker española identificada en redes como "Mami reporter".

El cubano no dudó en abundar en sus motivos para abandonar el país, al que tildó de "prisión gigante".

"En cuanto se me dio la posibilidad de escapar, me escapé, porque eso es una prisión gigante donde tú te escapas porque no tienes otra opción. Eso está hecho de una manera tan maligna y tan bien pensada que jamás va a poder cambiar, a no ser que haya un cambio de ciclo", añadió.

Al comentar la entrevistadora que no había estado en Cuba y que no podía imaginar que tan difícil era, el cubano no dudó en continuar su explicación.

"Muy duro, tú no te imaginas. A ver, para que tengas una idea: es la censura, si piensas diferente puedes ir preso. No admiten críticas. Todo eso lo da, sin ofender a nadie, el comunismo. Eso lo único que da es miseria y pobreza", concluyó.

En el apartado comentarios de la publicación, decenas de cubanos confirmaron lo dicho por el entrevistado y algunos acotaron que es todavía peor de lo explicado.

Tampoco faltó quien recordó que muchos dirigentes españoles del gobierno de la nación ibérica opinan que Cuba es un buen régimen político.

Otros calificaron de "valiente" al entrevistado, pues recordaron que algunos cubanos residentes fuera del país no se atreverían a criticar al régimen de la isla por miedo a que no los dejen regresar ni a visitar a sus familias.