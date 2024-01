Cubano en EE.UU. vende pan caliente: "El de la bodega, sin robar aceite ni harina"

Un panadero cubano que reside en Denver, Colorado, se abre camino en Estados Unidos vendiendo "pan de la bodega".

"Esta es la fórmula del pan cubano. Es el pan de la bodega de Cuba, pero en Estados Unidos no nos robamos el aceite, ni el azúcar, ni la harina. No robamos nada de eso porque no hay necesidad", dijo el panadero en un video reciente en su cuenta de TikTok Sabores de mi tierra.

Este pan se conoce por muchos nombres en Cuba, como pueden ser: "bolito", "bon", "de bocadito", "suave" o "redondo", pero la forma más rápida de identificarlo es como "pan de la bodega, del bueno". Es importante dar la especificación porque de lo contrario puedes comprar un producto extremadamente malo.

El pan de la bodega es pésimo en la mayoría de los lugares de Cuba en la actualidad. Los problemas no están en su fórmula sino en la mala calidad de los ingredientes que se emplean para su elaboración.

A esto se suma la cadena de robos de los productos que se usan en panaderías, a todos los niveles, desde que se descarga en el puerto la harina, hasta en el gramaje del pan que se vende a los ciudadanos.

El "buen pan de la bodega" es esponjoso, con corteza suave y dorada, mucha masa y cuando está caliente se deshace en la boca. Es ideal para preparar pan con lechón, bocaditos de jamón o discos de guayaba con queso.

En los comentarios a la publicación del panadero de Denver, muchos cubanos en Estados Unidos confesaron que están deseosos de probar su pan porque encuentran productos similares pero no con la misma textura y sabor.

En broma hubo alguien que preguntó: "Dime dónde lo vendes... ¿Hay que llevar la libreta?".