Sin reporte de víctimas mortales tras colisión entre auto y moto en el Cotorro

Accidente en el Cotorro Foto © Facebook/Alejandro Vargas Tamayo y Osvaldo Chaviano

Un auto clásico cubano, de los conocidos Toyota antiguos, impactó a una moto en La Habana, sin que se conozcan daños humanos.

El hecho ocurrió este jueves en Bello Palmar, municipio habanero del Cotorro, según indicaron en el grupo de Facebook ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Facebook/Alejandro Vargas Tamayo

Aunque no se aportan muchos detalles sobre el lamentable suceso, en las imágenes compartidas se observa que ambos vehículos sufrieron bastantes daños por la colisión. No obstante, no se proporcionan datos sobre las personas involucradas en el accidente.

Los internautas aprovecharon para comentar sobre el cuidado que hay que tener en las vías para que este tipo de eventos no sean tan frecuentes.

Facebook/Osvaldo Chaviano

Precisamente, el inicio del 2024 ya ha tenido sus noticias de este tipo. Hace unos días, el conductor de un Moskvich se dio presuntamente a la fuga luego de atropellar a un ciclista en La Habana, según reportes en redes sociales.

También, el chofer de un minibús salió milagrosamente ileso tras un aparatoso accidente ocurrido en la tarde del domingo 7 de enero en la carretera de San Antonio de los Baños.

Recientemente, el chofer de un autobús de Transmetro se dio a la fuga en La Habana tras chocar a un Moskvitch azul en la intersección de las calles 31 y 54, en el municipio Playa.

Entre enero y mayo de 2023, Cuba registró 3,620 accidentes de tránsito, con un saldo de 290 fallecidos y 2,807 lesionados. Esta cifra representa un descenso de 448 incidentes con respecto al mismo período de 2022.

Los mayores registros de estos trágicos sucesos se reportaron precisamente La Habana, que junto a Villa Clara, Holguín, Santiago de Cuba, Matanzas y Camagüey, aportaron el 70% del total de accidentes en las vías cubanas.