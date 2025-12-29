Camión de pasajeros se vuelca y deja 3 lesionados en Ciego de Ávila

Vídeos relacionados:
Un camión que transportaba pasajeros se volcó en Majagua, Ciego de Ávila, dejando un saldo de 3 lesionados, una niña y dos adultos.
Los lesionados fueron “una niña de 14 años, policontusa pero sin fracturas, y dos adultas, una de ellas con contusión en el cráneo pero sin fractura y la otra paciente que presentaba dolor y contusión en la mano, también sin fractura”, según el reporte de fuentes oficialistas.
También, fue asistida en el lugar una mujer adulta que “refirió dolor de cabeza y presión arterial alta pero controlada, a la que se le suministró medicamento de inmediato”.
El resto de los pasajeros fueron ubicados en otro transporte para “continuar viaje al Oriente”
Las causas del accidente son investigadas, concluye la nota.
El pasado domingo, un trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada en la Autopista Nacional, en las cercanías de Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, dejó al menos dos personas fallecidas y varios lesionados.
El accidente se produjo en el kilómetro 188 de la autopista, cuando el conductor de un ómnibus de pasajeros presuntamente se quedó dormido al volante e impactó contra la parte trasera de una rastra.
Preguntas frecuentes sobre accidentes de tránsito en Ciego de Ávila
¿Cuántas personas resultaron lesionadas en el accidente de Majagua, Ciego de Ávila?
En el accidente de Majagua, Ciego de Ávila, resultaron lesionadas 33 personas. Este trágico suceso dejó también un saldo de cuatro fallecidos, y entre los heridos hay varios en estado crítico. El accidente ocurrió cuando un vehículo estatal se volcó debido a exceso de velocidad.
¿Cuáles fueron las causas del accidente en Majagua?
El exceso de velocidad fue la causa principal del accidente en Majagua. El conductor del vehículo perdió el control al tomar una curva a una velocidad superior a la permitida. Este tipo de incidentes pone en evidencia la falta de cumplimiento de normas de tránsito y el mal estado de las vías en Cuba.
¿Qué medidas se tomaron tras el accidente para ayudar a los heridos?
Se activó el Banco Provincial de Sangre en Ciego de Ávila para atender la demanda de hemocomponentes para los heridos. La comunidad mostró una notable solidaridad, organizándose rápidamente para donar sangre y apoyar a los afectados por este trágico suceso.
