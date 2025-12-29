Camión de pasajeros se vuelca y deja 3 lesionados en Ciego de Ávila

Imágenes del accidente Foto © Facebook / Alex Rios Cruz

Vídeos relacionados:

Un camión que transportaba pasajeros se volcó en Majagua, Ciego de Ávila, dejando un saldo de 3 lesionados, una niña y dos adultos.

Los lesionados fueron “una niña de 14 años, policontusa pero sin fracturas, y dos adultas, una de ellas con contusión en el cráneo pero sin fractura y la otra paciente que presentaba dolor y contusión en la mano, también sin fractura”, según el reporte de fuentes oficialistas.

También, fue asistida en el lugar una mujer adulta que “refirió dolor de cabeza y presión arterial alta pero controlada, a la que se le suministró medicamento de inmediato”.

Facebook

El resto de los pasajeros fueron ubicados en otro transporte para “continuar viaje al Oriente”

Las causas del accidente son investigadas, concluye la nota.

Lo más leído hoy:

El pasado domingo, un trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada en la Autopista Nacional, en las cercanías de Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, dejó al menos dos personas fallecidas y varios lesionados.

El accidente se produjo en el kilómetro 188 de la autopista, cuando el conductor de un ómnibus de pasajeros presuntamente se quedó dormido al volante e impactó contra la parte trasera de una rastra.