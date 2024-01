Arroz frito en 5 minutos: La receta perfecta para aprovecharlo todo

Havanadice, colaborador de CiberCuba, compartió una deliciosa receta de Arroz Frito, con pollo y camarones, que puedes hacerla en cinco minutos y aprovechar ese arroz blanco que te quedó de ayer.

Se trata de un plato de origen asiático. Lo introdujeron los chinos en la isla y tiene mucha popularidad en Cuba. Es ideal para compartir con la familia o con amigos, acompañado de una bebida refrescante.

El chef de Havanadice recomienda que los ingredientes para elaborar la receta de Arroz Frito estén previamente cortados, porque la preparación es muy rápida y debe seguirse un ritmo acelerado, cuidando la intensidad del fuego.

Primeramente se cocinan a fuego alto los dados de pollo. Se reservan y se añaden a la sartén los camarones que deben estar lavados y pelados. Su cocción es muy corta, de dos a tres minutos, porque de lo contrario se reducen y se resecan.

Luego se hace el revoltillo o revuelto de huevos, y una vez listo, se reserva junto con los otros ingredientes.

Limpia bien la sartén y añade aceite, cebolla, cebollino, pimientos y ajo. Déjalos cocinar hasta que la cebolla esté traslúcida. Incorpora entonces los vegetales.

Cuando esté todo en su punto, pones el arroz cocinado, desgranado. Puede ser del día anterior o de al menos cuatro horas antes.

En esta receta no debe usarse el arroz blanco recién hecho, porque el grano se cocina demasiado y adquiere una consistencia que no es la deseada, no es la propicia para este plato.

Por último, añade el pollo, los camarones y el revoltillo. Mezcla bien los ingredientes y ponles un toque de salsa de soja y frijolitos chinos (brotes de soja) si tienes, porque dan un toque crujiente delicioso. Decora con cebollino cortado fino.

Recuerda que en toda la elaboración el fuego se mantiene alto. Es una receta muy rápida, rica y fácil de hacer, pero debes tener todos los ingredientes listos antes de comenzar y seguir cada paso.

El orden es clave en la cocina China, al menos en esa que ya es parte del patrimonio gastronómico de Cuba.