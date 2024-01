Robo de breakers eléctricos mantiene en jaque a vecinos de La Habana

Una madre cubana, con alto grado de molestia, compartió en redes sociales cómo ladrones de breakers eléctricos en La Habana han encontrado una nueva manera de robarse estos implementos eléctricos.

En una publicación hecha en el grupo de Facebook “Súper Mamis En La Habana”, la usuaria identificada como Vida Luz mostró cómo le habían dejado el panel eléctrico luego del robo que, al parecer, sucedió en horas de la noche y ella se enteró al amanecer, cuando alistaba a sus hijos para la escuela.

“Buenos días, ya en este país nada es seguro, el nene me dice mami acá todo está oscuro y en el resto del departamento no, resulta que me robaron el breaker. Ahora con tres nenes preparándose para la escuela, oscuro, por un hijo de su madre que se lo robó, ya estoy hasta el último pelo de esta pin** y lo caro que me costó”, dijo la mujer.

Captura de Facebook/Vida Luz

Según explicó una usuaria en un comentario a la publicación, se trata de una nueva “moda ahora” y que la finalidad es robar “para ponérselo a las motos eléctricas”.

La propia autora de la publicación respondió diciendo que “esto es desesperante, que ni tranquilidad uno puede tener dentro de su casa y lo más doloroso que lo vuelves a poner y te lo vuelven a robar”.

Otra persona refirió una estrategia que hicieron en su barrio, donde también se han visto afectados por estos robos.

“Si los pintan con pintura oscura no se los roban, en mi edificio pasó y solo dejaron los pintados porque no le sirven para venderlos, pero tiene que ser una pintura que no puedan raspar”, señaló.

Ante la escasez de productos que vive la isla, que se agudiza en los alimentos, la inseguridad y la violencia han cobrado mucha fuerza en Cuba.

Recientemente, una familia de Nuevo Vedado, en La Habana, fue víctima de intento de robo a mano armada que quedó registrado por cámaras de seguridad ubicadas fuera de su vivienda.

Omar Díaz Escaurido y Liss Echevarría González explicaron al medio independiente 14ymedio el temor constante en el que viven tras el fallido asalto, que, según denunciaron, no es el primero que sufren por parte de este delincuente, conocido por sus fechorías.

Tras dos robos previos en la vivienda, la pareja se vio enfrentada a mediados de diciembre a un intento de asalto por parte del ladrón, identificado como Randiel Alexis Anca Álvarez, quien irrumpió en su patio armado con una pistola.

También, días atrás, circuló en redes sociales un video que muestra el intento de robo en una MIPYME ubicada en la céntrica esquina de Toyo, en el habanero municipio Diez de Octubre.

En las imágenes puede verse cómo un individuo intenta arrebatar un producto que tenía en las manos una de las dos dependientas que estaban tras el mostrador en ese momento.