Embarcación con 13 balseros cubanos se encuentra desaparecida desde diciembre

Una embarcación rústica que salió de Cuba con 13 balseros se encuentra desaparecida desde el pasado 19 de diciembre.

Los familiares de los desaparecidos piden ayuda para localizar a los migrantes, de quienes no han tenido más noticia.

Afirman que el día 19 de diciembre del 2023 salieron de Ciego de Ávila en una embarcación rústica con fondo de poliespuma.

Publicación en Facebook

"Familia y amistades estamos desesperados pidiendo ayuda", dijo en Facebook la internauta Suramy Ortega.

Según las fotos, en el barco viajaban mujeres y hombres, la mayoría jóvenes, con la ilusión de llegar a costas de Estados Unidos y pedir asilo político.

Algunas personas recomendaron a las familias revisar el listado de los cubanos detenidos en Bahamas, lugar donde han sido detenidos varios migrantes de la isla en las últimas semanas.

Familiares de balseros cubanos desaparecidos en el último año afirmaron recientemente que no pierden las esperanzas de encontrarlos.

El periodista Mario Vallejo, radicado en el sur de Florida, afirmó que está en un chat grupal de decenas de familias de balseros desaparecidos y estas continúan las averiguaciones y mantienen la fe de volver a ver a los migrantes.

"Salieron de Cuba ya hace un año y todavía no aparecen. Sus familias no descansan en la búsqueda y han vivido para eso desde las horas siguientes cuando se lanzaron al estrecho de la Florida, rumbo al norte" en balsas y pequeñas embarcaciones y no supieron nada más, señaló el reportero en Facebook.