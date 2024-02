Cuba: Nuevos precios del combustible y listado de gasolineras que venderán en dólares desde el 1 de marzo

Este miércoles, acompañado de su anuncio de la puesta en vigor de los nuevos precios en el combustible y la tarifa eléctrica para los altos consumidores desde el próximo viernes 1 de marzo, el Gobierno cubano ratificó los precios que había dado a conocer en fechas anteriores, además del listado de servicentros que ofrecerán este servicio en dólares.

En conferencia de prensa conjunta, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, y el titular de Energía y Minas, Vicente La O Levy, acompañados de la viceministra de Economía y Planificación, Mildred Granadillo, y la vicepresidenta Económica de CIMEX, Tania Danay Vives Alfonso, fueron los encargados de la promulgación de estas medidas que habían sido diferidas desde el pasado 1 de febrero, por un supuesto ataque cibernético.

“El aplazamiento de la actualización de los precios de los combustibles fue justamente por el incidente de ciberseguridad a los sistemas informáticos… se desarrolló toda una evaluación y está creadas las condiciones, los sistemas están listos por eso es que estamos proponiendo y se ha definido que el primero de marzo actualicemos los precios minoristas de los combustibles en pesos cubanos y vamos a iniciar, porque es precios minorista, su comercialización en la red de servicentros seleccionados en divisa”, dijo la viceministra de Economía y Planificación.

Sobre los nuevos precios, el ministro de Finanzas y Precios expresó que reflejan un “reconocimiento de todos los costos y gastos que se incurren desde la adquisición, procesamiento y comercialización de los mismos”.

Llamó la atención en sus intervenciones la falta de una explicación profunda sobre las condiciones infraestructurales que ellos plantean tener creadas y las referencias a las circunstancias en que este “paquetazo” se aplica en la sociedad, bastante impactada por la crisis inflacionaria.

No obstante, afirmaron que los particulares tendrán acceso al combustible a los precios mayoristas vigentes en estos momentos, aunque aclaró que también se van a actualizar.

“Con esto llamamos la atención que no deben realizarse o no deben incurrir estas formas de gestión no estatal en un incremento en las tarifas de estos servicios porque no hay modificación, en estos momentos, de los precios a los que se les entrega estos combustibles”, sentenció Regueiro Ale.

El listado de precios quedó establecido de la siguiente manera:

Captura de pantalla/Mesa Redonda

Captura de pantalla/Mesa Redonda

Por su parte el listado de gasolineras que comenzarán a vender combustible exclusivamente en dólares, a excepción de una de ellas que ofrecerá servicios también en pesos CUP, es el siguiente:

Captura de pantalla/Mesa Redonda

Captura de pantalla/Mesa Redonda

Hace unos días, el gobierno cubano había asegurado que no aplicaría las medidas del paquete de reajuste económico “hasta que no estén las condiciones creadas en el país”, según dijo en una reunión del Consejo de Estado el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz.

No obstante, las contradicciones salen a la luz y en menos de diez días, al parecer, lograron crear las condiciones, en una decisión que ha vuelto a saltar las alarmas de la población.

Precisamente, el economista cubano Pedro Monreal cuestionó el anuncio de la inminente alza en los precios de los combustibles y la electricidad y preguntó cuáles condiciones creó el régimen para asegurar que tales medidas no impacten a la población vulnerable.

¿Cuáles “condiciones” crearon?, señaló Monreal, para quien "Se “corrige” una distorsión (precios de energía desalineados del costo real) que tendría efectos transversales, aumentando la distorsión de salarios desalineados del costo de la vida".

"Digan lo que digan, las “correcciones” empobrecen al ciudadano", aseguró.

Varios cubanos comentaron la publicación del economista y afirmaron que las modificaciones del régimen van "a disparar el precio del dólar al trasladar una demanda nueva para comprar combustible. Sin hablar que las empresas estatales socialistas mantienen su tarifa totalmente diferente, exponiendo lo incierto del discurso de "igualdad entre actores".